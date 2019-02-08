新盤部署：薄扶林碧荔道項目月內上載樓書

華懋集團銷售部高級銷售及市場經理陳慕蘭表示，旗下薄扶林碧荔道項目，將於月內上載樓書及開放現樓單位，並於月底以招標形式出售，將參考附近地區及同系豪宅價錢。



該盤提供21伙，包括16個複式戶，面積約1,500至2,000方呎，而5幢獨立屋，實用面積則由3,000至5,000餘方呎。



她又透露，今年亦會推售其他項目的餘貨，包括屯門琨崙的74伙，以及元朗朗城滙400多伙，項目今日售出2座20樓D室 ，成交價807.4萬港元，屬該集團豬年首宗成交。至於清水灣碧沙路玥廬亦會繼續推售。去年集團售出約250伙，套現約54億元。



對於後市發展，她認為豪宅即使在市況差時，仍會繼續向好，加上美國加息機會不大，估計整體樓市今年將平穩發展。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/