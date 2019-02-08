【fb直播】紅盤跌少截　港股市底強？羅尚沛分析

隔晚美股下挫，拖累港股喺豬年第一個交易日低開，不過其後回順，收市僅微跌43點，港股短期點走？



友邦保險(01299)早前獲批在天津市及石家莊市建立營銷服務，市場憧憬友邦續拓展內地市場，逆市升足全日，成交配合升勢，股價係咪長升長有？



豬年焦點5G概念股之一中國鐵塔(00788)，上市滿半年，股份禁售期結束，股價早段曾跌2.5%，但即有買盤承接拗腰倒升。中國鐵塔現價追得過？還是會接火棒？



內地有藥廠傳出製藥事故，上海新興醫藥公司生產免疫球蛋白針劑，被指驗出愛滋病毒，拖累醫藥股下挫，石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)唔掂得？



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