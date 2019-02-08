【市後重點睇】道期跌約百點　金價稍升

美匯指數續企96.5水平，圓匯徘徊109.7，港匯企7.846。中美貿易談判有變數，離岸人民幣(CNH)兌每美元續處6.78水平；金價稍升至每安士1,312美元。布油及紐油齊跌近1%，每桶分別報61.1及52.1美元水平。道指期貨現跌97點。



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●美國正在推進立法針對石油聯盟操縱價格。外媒報道，美國「反石油生產與出口壟斷」(NOPEC)法案已提交眾議院，並在周四(2月7日)得到參議院司法委員會通過，為該法案在參眾兩院表決鋪平道路。



●淡水河谷宣布部分鐵礦石合約無法履行，在供應減少下，刺激新加坡鐵礦石期貨價格飆升5.8%，至每噸94美元。



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