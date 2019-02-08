【今日破位表】煤氣領展強中之強

港股今日(周五)在豬年首個交易日先跌後回穩，高低波幅474點，收報27,946點，跌43點，成交812億元。由於唔少人今日仍在放假，下周一(11日)才復工，且下周A股及北水才重啟，所以今日市況走低唔代表後市會差，尤其係恒指可以由即市低位收復大部分失地，表現都算唔差！即市創52周新高的股份(主板及創板)有28隻，股價創52周新低的股份有25隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



藍籌股之中，中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)股價同創52周新高。煤氣以全日高位17.34元收市，升1.52%；領展高位見87元，收報86.85元。正所謂升市莫估頂，有貨的可以繼續坐順風車；冇貨的話，望見幅走勢圖覺畏高係正常。若想追落後，不妨留意中電控股(00002)及港鐵公司(00066)。



中國動向(03818)股價創52周新低，見1.12元，收報1.15元，跌2.5%。股價反覆尋底，主要是同業競爭日趨激烈，暫未見得景氣會有好轉，故不宜輕率撈貨。

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