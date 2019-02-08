傳奇大淡友：股市1月僅死貓彈　下輪調整最多瀉30%

著名大淡友有話說！外國傳媒報道，專門管理「看跌基金」、曾是美國最大淡倉基金Prudent Bear Funds創辦人及基金經理David Tice最新警告，巨大的股市調整快來臨，直言今年1月環球反彈浪只是「死貓彈」。



他說：「近期是典型的熊市升浪，我們將在今年內看到10至30%的大跌市。」他憂慮突如其來的冧市會令華爾街感到驚訝，因目前的樂觀情緒太廣泛。



至於經濟衰退，他相信今年50%機會看到，主因是央行自2008年金融海嘯後狂印鈔，助長了企業債務，目前環球經濟放緩將影響盈利增長，即會阻礙還債能力。他說：「我傾向認為巨大的負債後果堪虞。」



他雖然是淡友，但亦不排除中美一旦達成貿易協議，股市將再反彈最多20%，但強調任何升勢都不會長久，未來10至20年投資市場將經歷艱難期。他說：「我們有可能不會再經歷巨大冧市，像2008年般的大冧市可能已一去不復返，未來有可能是持續地經歷跌5%，之後彈3%，再挫6%...的鋸齒型走勢。儘管如此，我認為目前對散戶而言，入市風險仍是太高，應盡量減少持倉。」



至於投資推介，他認為黃金值得推薦，因黃金代表着實際金錢，若投資組合沒有黃金，將是危險的。



回顧David Tice曾於2018年9月14日美股近高峰時，警告股災靠近，跌勢將與同年2月初那次環球大跌市差不多，結果言中。他是傳奇賭跌基金經理，在2008年金融危機時，將其淡倉基金賣給了Federated Investors。

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