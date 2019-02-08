【專家樓評】汪敦敬：財富積聚　樓價反彈力強

過年前，有1個很重要的數據值得一提，就是香港的M3(泛指總存款量)。



最新一期截至2018年12月尾的M3數字達到14.4萬億港元，再創歷史新高。資金保持在高水平代表了什麼？筆者認為，這是代表銀行不可能大幅加息，平息年代仍會持續一段長時間。



另外，從M3數據得到很多資訊，首先看不到有資金大量流出，而且外幣的成分仍然增加中，更重要的是資金流動。當中看到活期存款雖然按月下跌了1.68%，但定期存款卻增加了4.51%。



定期存款的增加又代表了什麼？筆者認為由於普遍市民對投資市場太過悲觀，導致不少市民把資金轉為定期，如此一來，這便是一個財富積聚。



當樓市表面上是調整，但實際上聚積更多財富時，之後的樓價有可能出現較大的升幅。



祥益地產總裁汪敦敬



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