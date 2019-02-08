致富智庫：「股神」第一次買股學到甚麼？

現年88歲的「股神」巴菲特，可謂是「長期股市好友」，鮮有唱淡。他曾說：「或許你不相信，我與芒格(多年拍檔)永不會對股市是牛是熊有所評論，因為猜測股市升跌沒有任何好處。如果我們找到一項好的生意，而且具吸引力，不投資就是愚蠢。這是沒有區分處於牛市還是熊市。」



他在1994年的周年股東大會上，提及到自己投資的第一課，就是第一次買股票的經歷！他說：「我第一次買股票大約是1942年4月，大約11歲，當時正值第2次世界大戰期間，百業蕭條，環境不太好，根本無前景可言，而且美國在太平洋區表現也不太理想，當時我買了3股股票。你知道嗎？戰爭、武器、總統辭職、巨大通脹...種種宏觀因素都叫你放棄。」



即使是今時今日，都會有很多原因叫你不要投資。他的忠告是：對經濟要有長線目光，不要嘗試估牛市或熊市，不要理會雜音，要留意既便宜且具有投資價值的企業，一旦發現它，就不用理會宏觀經濟環境，可以持續地買入。如果你不是投資專家，不妨恒常地買入指數基金，永不要嘗試選擇時機，因你永不能找到最便宜的價格。

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