聯交所股權變動資料顯示，普拉達(01913)於1月31日獲OppenheimerFunds增持144萬股，最新持股數目約1.28億股。



中遠海能(01138)於2月1日獲貝萊德增持84萬股，最新持股數目6,518萬股。



康哲藥業(00867)於2月1日獲Mondrian Investment Partners Ltd增持1,175萬股，最新持股數目約1.27億股。



新鴻基地產(00016)於2018年10月23日獲滙豐信託增持85萬股，最新持股數目約9.85億股。



松齡護老集團(01989)於2月1日獲嚴定國增持32萬股，最新持股數目約6.07億股



福耀玻璃(03606)於2月1日獲Matthews International Capital Management, LLC增持100萬股，最新持股數目7,139萬股。



超盈國際控股(02111)於1月30日獲富達增持734萬股，最新持股數目6,908萬股。



國際家居零售(01373)於2月1日獲魏麗霞增持20萬股，最新持股數目約3.42億股。



雅各臣科研製藥(02633)於2月4日獲岑廣業增持20萬股，最新持股數目約12.88億股。



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中國金石(01380)於2月1日被Ninotre Investment Ltd減持約2.87億股，最新持股數目1,696萬股。



中國鐵塔(00788)於1月31日被Coleman III Charles P.減持933萬股，最新持股數目約23.28億股。



利標品牌(00787)於2月1日被The Capital Group減持9,918萬股，最新持股數目約4.24億股。



恒隆地產(00101)於2月1日被First Eagle Investment Management, LLC減持3,668萬股，最新持股數目約1.93億股。



李寧(02331)於2月1日被Marathon Asset Management LLP減持270萬股，最新持股數目約1.06億股。



泰邦集團(02203)於1月11日被Yoho Bravo Ltd減持約1.57億股，最新持股數目約5.99億股。



濰柴動力(02338)於1月31日被摩根大通減持353萬股，最新持股數目9,660萬股。



遠東宏信(03360)於1月31日被摩根大通減持163萬股，最新持股數目約3.95億股。



阿爾法企業(00948)於1月31日被STARWAYS GLOBAL HOLDING INC減持110萬股，最新持股數目4,974萬股。



首長四方(00730)於2月8日被VMS Securities Ltd減持70萬股，最新持股數目約4.72億股。

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