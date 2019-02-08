1周10大驚奇：股市乍現大冧凶兆？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間暫時直至4月，從未變調；上周則預言2月要抖氣，別對豬年首日大升寄厚望，惟不會大跌(https://bit.ly/2S1rzwL )。但願更能印證「聽專家講不如睇埋異象」，冀為讀者帶來具國際視野的另類參考，增添勝算。之後會怎樣？整體依然樂觀至4月，必須睇實美股標指能否重上並企穩200天線。



【1、股市乍現00及07年大冧凶兆？呢條線好緊要？】

受美股影響，港股豬年開局不算順利，故後市還看美股！美國著名分析員、2017年底已警告股市搵食艱難的Northman Trader創辦人Sven Henrich再次警告，不要誤信美國股市重展特大牛市升浪。反之，今次有可能是終極大跌市前的「牛市陷阱」。



他指出，目前市場已將全球經濟放緩、企業盈利增長動力減弱，以及貿易戰拋諸腦後，只將目光投放在聯儲局「放鴿」。單是這樣已令美股急速上揚，最終恐演變成「既大且肥的牛市陷阱」。



他發表了一幅圖，力證股市仍有危機。從標指周線圖可以看到，目前市況走勢似2000年及2007年(本文附圖一)。除了簡單的上升軌，若再配合技術分析上的保力加通道、牛熊差距(MACD)，以及相對強弱指標(RSI)，也顯示走勢上與過去兩次特大股災發生前類近。



他強調，從圖中可見，雖然今次標指強力反彈，但仍未收復周線圖的上升軌，同時未重上200天線(約2,742點)，情況猶如2000年及2007年。因此，只要標指一日仍處於200天線以下，沒有確認升穿的話(通常是連續3日處於200天線以上)，後市重演過去兩次特大股災的機會仍在，不能抹殺爆發全面熊市的可能性。



他又提到，聯儲局「放鴿」實情是危機，皆因過去當局停止加息，往往預示着經濟衰退臨近。或許投資者在3月或4月，就會清楚今次股市反彈只屬「牛市陷阱」。



【2、死硬派大淡友：一個原因股市要冧60%以上】

除了上述專家，著名「死硬派大淡友」、獨創「投資氣候」理論，並由大學經濟學教授成功轉型做基金經理的John Hussman亦再次警告，美國股市估值已屆上世紀「大蕭條」以來最污穢(most obscene)水平，下跌空間達60%以上，批評華爾街一眾專家正給予散戶假希望。



他繼1月初後再次警告，美國股市很貴，一定會返回合理值，理據來是其自研的指標。這是根據2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)自研的「周期調整市盈率(CAPE)」，再加上當時經濟增長表現，得出經調整後的美股市盈率。該指標現時顯示，美股昂貴程度雖然自歷史新高後有所回落，但仍是1930年代「大蕭條」以來最高，預計「血洗」在所難免。(本文附圖二)



他又批評，華爾街一眾專家依然非常樂觀地預計，美國企業盈利會有增長，是給予投資者假希望。在他而言，企業盈利只會大跌，這是過去數十年歷史給出的啟示，例如2000年及2007年，當時市場亦無視股市估值高，無理地憧憬企業盈利會更好。



他再度重申，股市下跌空間達60%以上，未來10年投資會「負回報」。他曾預言，標指要跌到1,192點，整體估值才合理。



儘管Hussman是長期淡友，之前數年睇冧市一直失準，但投資者亦不容忽視其測市往績，如此巨大的跌幅往往準確，意味股市確實有機會暴瀉60%或以上。舉例來說，在2000年3月，他預測科技股將暴挫83%，結果2000至2002年，科技股確實累瀉了83%左右；2007年4月，他估計標指要狂跌40%，結果在2007至2009年，標指累挫55%。



【3、傳奇大淡友：1月僅死貓彈 後市最多瀉30%】

除了Hussman，另一著名大淡友亦有話說！專門管理「看跌基金」、曾是美國最大淡倉基金Prudent Bear Funds創辦人及基金經理David Tice本周警告，巨大的股市調整快來臨，直言今年1月環球反彈浪只是「死貓彈」。



他說：「近期是典型的熊市升浪，我們將在今年內看到10至30%的大跌市。」他憂慮突如其來的冧市會令華爾街感到驚訝，因目前的樂觀情緒太廣泛。



至於經濟衰退，他相信今年50%機會看到，主因是央行自2008年金融海嘯後狂印鈔，助長了企業債務，目前環球經濟放緩將影響盈利增長，即會阻礙還債能力。他說：「我傾向認為巨大的負債後果堪虞。」



他雖然是淡友，但亦不排除中美一旦達成貿易協議，股市將再反彈最多20%，但強調任何升勢都不會長久，未來10至20年投資市場將經歷艱難期。他說：「我們有可能不會再經歷巨大冧市，像2008年般的大冧市可能已一去不復返，未來有可能是持續地經歷跌5%，之後彈3%，再挫6%...的鋸齒型走勢。儘管如此，我認為目前對散戶而言，入市風險仍是太高，應盡量減少持倉。」



至於投資推介，他認為黃金值得推薦，因黃金代表着實際金錢，若投資組合沒有黃金，將是危險的。



回顧David Tice曾於2018年9月14日美股近高峰時，警告股災靠近，跌勢將與同年2月初那次差不多，結果言中。他是傳奇賭跌基金經理，在2008年金融危機時，將其淡倉基金賣給了Federated Investors。



或許香港投資者對上述3人認識不深，他們是美國財經媒體炙手可熱的採訪對象，故言論值得參考。



【4、聯儲兩任主席言論有玄機？市場已行動】

事實上，在農曆新年假期間，美國總統特朗普繼續高調制華，並與聯儲局主席鮑威爾共進晚餐。與此同時，聯儲局前主席耶倫對全球經濟論調較3周前更淡，後市確實有隱憂。



講起鮑威爾，他的論調短短6周就出現天翻地覆式轉變，由去年12月中強調今年仍能加息兩次，到過年前轉軚暗示今年未必加息，被視為收水措施之一的「縮表」進程也可能停止。事有湊巧，耶倫近日更首次提及美國可能要減息，並直言目前全球境況似2015至2016年。這樣的變調可謂極不尋常。



若果說鮑威爾轉軚是因驚了金融市場或特朗普，那麼，不在官場的耶倫又為何愈講愈悲？



值得留意的是，在周二(2月5日)進行的380億美元、美國3年期國債標售，中標利率為2.502厘，創下2018年4月以來最低。有分析指出，這意味着市場首次確認聯儲局停止「收水」的想法，亦反映有交易員正押注聯儲局下一步行動是減息，因為債息與實際利率有正關連。



事實上，自聯儲局上周發表議息聲明後，市場認為未來12個月內減息0.25厘的可能性，已由20%飆至約33%。



【5、炒減息是好事？影子利率這樣預言...】

市場開始炒減息是好事嗎？不妨回看之前曾預言，2018年12月是「最後加息」的專家怎看...



早在2018年5月，當時投資者認為聯儲局加息周期僅完成一半左右，法興就發表了量化研究報告，預示聯儲局只需再加息3次(由於之後已在6、9、12月加了息，已完成目標)，就會令到整體利率升至2.5厘左右，加息周期就會完結，計法來自「影子利率」。



所謂「影子利率」，是包括聯儲局過去實行量化寬鬆(QE)政策的影響。由於實行QE，令利率沒有低於0厘，但實際已是「負利率」，並由此計算緊縮政策怎樣影響名義利率。



結果顯示，利率見頂會伴隨着衰退來臨，時差大約6個月，即假設2018年12月加息後，今次整個加息周期已完結的話，美國經濟最快在2019年6月開始衰退。



從本文附上的圖可見，「影子利率」在2014年5月見底，當時為「-3厘」，隨着聯儲局結束QE，該利率由2014年底開始轉升，直至2015年12月升至「0」，當時亦是聯儲局今次加息周期內的第1次加息。(本文附圖三)



若加上聯儲局目前名義利率約2.5厘，即今次加息周期「實際」加息幅度達5.5厘(由-3厘計起)。由於在2008年未爆發金融海嘯前，當局歷史平均利率是5厘，而5厘亦是救市「最低消費」，故根據往績及「影子利率」計算，2018年12月已達加息周期頂部。



【6、炒減息是好事？實際利率這樣預言...】

除了法興的「影子利率」，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%，同年9月再警告美股熊市恐6個月內開始的Stifel首席股票策略師Barry Bannister亦曾表示，往績顯示，每當聯儲局加息周期見頂、且利率高於「中性水平」的話，股市往往暴瀉，2000年及2008年皆如此。



他估計，2018年12月加息後已觸及熊市條件，因為實際利率(下有註解)已到達「中性水平」。他說：「雖然中性利率應處於何方難以觀察，但若從圖表來看，目前實際利率是處於由1990年代末期全球債務爆破後，引伸出來的熊市『下降通道』。一旦12月加息(已實現)，實際利率就會到達通道頂部。」(本文附圖四)



註解：實際利率是指「扣除通脹後的利率」，故在本文附上的圖表中會出現「負數」，即當時的利率低於通脹；「正數」則是利率高於通脹，即實際融資成本「正數」。



【7、美失業率恐預示最遲2020年3月轉衰】

其實，實體經濟已開始預言衰退近了！美國勞工部上周公布，2019年1月失業率再升至4%，為2016年後罕見連升兩個月，並逐漸遠離2018年11月的3.7%底部。這恐預示着3.7%已見底，或是經濟衰退的先兆。



美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold早已警告，自1948年以來，極低失業率往往完美地預言衰退正來臨，是非常好的股市調整(高位累跌10%)或「熊市」(高位累瀉20%)來臨的指標。(本文附圖五)



自1948年以來，有10次失業率到了周期底部，介乎2.5至5.6%，平均是4.1%，美國經濟往往就在失業率見底後的1至16個月內陷入衰退，平均差距約9.2個月。股市的「熊市」也有跟隨低失業率的特徵，當中只有1973年是例外，當年低失業率反而與熊市結束幾乎同時出現；在2000年3月，熊市開端則在失業率見底時開始。總結熊市周期平均近15個月。



換句話說，若美國失業率確認在2018年11月的3.7%見底的話，經濟恐在2018年12月至最遲16個月內，即2020年3月前，正式確認陷入衰退。



【8、全球經濟怎樣了？波羅的海指數15日挫45%】

除了美國失業率，素有大宗商品市場及全球航運指標之稱的波羅的海乾散貨指數持續低迷，自1月18日至2月5日已連跌13天，2月6日無升跌，2月7日再挫3%，報610點，即短短15天累瀉45%；與去年7月創下的4年高位1,747點相比，更累冧65%，創2016年6月以來新低。由於該指數不是每天更新，2月7日已是最新數字。



該指數是由全球幾條主要航線的即期運費加權計算而成，作為散裝原料的運費指數，衡量了鋼材、紙漿、穀物、煤、礦砂等民生物資及工業原料的運輸情況，與全球經濟景氣盛衰和原物料行情高低息息相關。因此，該指數被視為反映大宗商品行情，乃至全球經濟景氣程度的領先指標。



換言之，全球經濟放緩程度恐與2016年相似，亦符合耶倫的說法，惟股市遠遠高於2016年水平。



【9、歐英官方也唱淡！德意高危 央行似技窮】

事實上，連官方也不看好，歐英本周都降經濟增長預測！其中，歐盟將2019年該區經濟增長預期從1.9%下調至1.3%；2020年經濟增長預期由1.7%下調至1.6%，並警告經濟增長放緩的時間恐超想像，意大利尤其令人擔心。



其中，不計正在討論脫歐的英國，「龍頭」德國2019年經濟增長由1.8%下調至1.1%；「二哥」法國由增長1.6%降至1.3%；「三哥」意大利更由增長1.2%大削至僅0.2%。這意味着歐元區形勢不妙。



另一邊廂，英倫銀行(即英國央行)本周亦預測英國今年經濟增長只有1.2%，較3個月前少0.5個百分點，下調幅度是2016年脫歐公投以來最大。



「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下對沖基金Bridgewater Associates聯席首席投資官Greg Jensen早前已警告，歐洲市場將是全球第一個考驗，因經濟水平更差，通脹更低，許多地方接近通縮，並已是負利率，反映歐洲央行貨幣政策很難更加放鬆，隨時拖累全球。



【10、豬年新開始！「股神」第一次買股學到甚麼？】

最後分享一下現年88歲的「股神」巴菲特投資之道。他可謂是「長期股市好友」，鮮有唱淡。他曾說：「或許你不相信，我與芒格(多年拍檔)永不會對股市是牛是熊有所評論，因為猜測股市升跌沒有任何好處。如果我們找到一項好的生意，而且具吸引力，不投資就是愚蠢。這是沒有區分處於牛市還是熊市。」



他在1994年的周年股東大會上，提及到自己投資的第一課，就是第一次買股票的經歷！他說：「我第一次買股票大約是1942年4月，大約11歲，當時正值第2次世界大戰期間，百業蕭條，環境不太好，根本無前景可言，而且美國在太平洋區表現也不太理想，當時我買了3股股票。你知道嗎？戰爭、武器、總統辭職、巨大通脹...種種宏觀因素都叫你放棄。」



即使是今時今日，都會有很多原因叫你不要投資。他的忠告是：對經濟要有長線目光，不要嘗試估牛市或熊市，不要理會雜音，要留意既便宜且具有投資價值的企業，一旦發現它，就不用理會宏觀經濟環境，可以持續地買入。如果你不是投資專家，不妨恒常地買入指數基金，永不要嘗試選擇時機，因你永不能找到最便宜的價格。



趁着豬年新開始，不妨參考一下...

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