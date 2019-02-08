港人都要知！倘美息減到「負利率」會點？

外國傳媒報道，自從聯儲局主席鮑威爾1月底「放鴿」後，市場開始討論減息，並相信下次衰退來到時，更可能要實施「負利率」。一旦如此，這意味着甚麼？對你有何影響？由於香港利率跟隨美國，故港人亦會受到波及。



自2008年金融海嘯後，聯儲局為了救市而大手減息，利率在2009年至2015年皆接近零。若之後經濟衰退，聯儲局要被迫減至負利率，意味着存款在銀行不但沒有利息可收取，反而要向銀行支付「保管費」，間接驅使存戶不儲蓄，目的是要迫企業增加投資、民眾增加消費。事實上，這不是甚麼新鮮事，瑞典就是全球首個國家實施負利率，時間在2015年，歐元區及日本目前也是負利率。



近日三藩市聯邦儲備銀行發表研究指出，若聯儲局在下次經濟衰退時實施負利率，由於上述原因，或能讓通脹更快達到2%目標，而且能減少衰退時間，可能是有用的政策工具。該行之所以大膽建議，皆因有了瑞典及其他地區的案例，均顯示負利率沒有對金融穩定帶來明顯負面影響。



不過，假若負利率有效，當年2008年金融海嘯後，早就實施了。其實，由於沒有先例，無論是現任主席鮑威爾，抑或是前主席耶倫，都視負利率為「最後一招」，不會隨便動用，主要是擔心通脹失控。



再者，美國與瑞典的經濟規模差距太遠。簡單來說，銀行主要是靠貸款與存款的息差賺錢，一旦經濟不景氣，貸款需求就會驟減，而銀行又不能隨便向存戶收費，否則資金或周轉不靈，更易造成恐慌，故負利率只會更影響邊際利潤。



總結來說，市場現已討論負利率，反映下次衰退若短期內來到，央行不易應付。

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