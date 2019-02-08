豬年攞頭彩！兩間企業遞上市申請

豬年首個交易日氣氛尚算熱鬧，有兩間企業向聯交所遞交上市申請，包括清潔服務商香港莊臣控股及鋰離子電池產品供應商Sunny New Energy。



香港莊臣控股是香港食環署的外判商之一。據初步招股文件，截至2018年9月底止期間，溢利1,329.3萬元，按年跌25.75%；收入6.91億元，按年升6.42%，其中60.2%來自政府客戶；勞工成本按年升9.25%至5.96億元，亦是該公司最大服務成本，佔比達93.3%。值得留意的是，該公司其他收入一欄中，有10.1萬元來自政府津貼。



該公司集資所得將用於撥付新項目早期的預付成本；提高營運效率及環境衞生服務質量；購買合適的鉗車及翻斗卡車等新專業車輛；發展廢物管理業務；購買合適的新自動清潔機器及設備；一般營運資金。



Sunny New Energy的集資所得將用於收購土地及建設新生產基地；安裝的新機器的收購及實施成本；營運資本、戰略投資及其他一般公司用途。

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