德銀：全球仍受3大威脅　恐釀08年海嘯式災難

外國傳媒報道，德銀證券駐紐約首席經濟學家Peter Hooper警告，中美貿易衝突升級、英國「硬脫歐」，以及中國經濟增長大幅放緩，仍然是今時今日全球經濟3大威脅！最悲觀情景是這3大威脅將在未來數月一齊爆發，災難程度會是2008年金融海嘯級別。



據他的分析，單單是中美貿易衝突升級，足以讓美國經濟陷入溫和衰退，同時削去全球未來兩年經濟增長1個百分點。



一旦中國經濟出現「硬着陸」，即經濟增長大幅放緩但通脹飆升，中國人民銀行就要被迫加息抗通脹，會拖累全球未來兩年經濟增長被削去1個百分點。



最後，假設英國與歐盟達不到協議而單方面脫歐的話，將對全歐洲經濟帶來高度困擾。



他警告，假若上述3大威脅有兩個不幸發生，全球未來兩年經濟增長將被削去一半。他特別提到，目前全球最脆弱的大型經濟體是意大利，一旦全球經濟放緩殃及意大利爆發債務危機，對全球的負面影響將倍增。



不過，他估計，目前3大威脅各自發生的機會僅5至10%，即同時出現的機會少於1%。



BNY Mellon's Lockwood Advisors首席投資官Matt Forester則警告，如果中美在3月1日「休戰90天」限期屆滿仍未達成協議，金融市場的反應將非常負面。



換言之，一旦中美3月1日後確認「反面」，Hooper擔心的3大威脅可能成真。

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