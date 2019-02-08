新盤UPDATES：發展商發動豬年攻勢

農曆新年長假過去，各大發展商隨即發動豬年新攻勢，個別部署本月火速開盤，部分則率先預告全年大計。



●恒基營業二部今年料推5個新盤

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝，帶領部門眾高層一同出席新春團拜，在場亦有200至300名地產代理前來祝賀，場面熱鬧。部門今年預計推售5個全新項目，包括旺角利奧坊第3期、西營盤藝里坊2期、北角維峯·浚匯、尖沙咀德成街項目及西半山羅便臣道項目。



●新世界快將推售馬頭角瑧尚

新世界發展營業及市務總監黃浩賢，周五(2月8日)率領部門同事，於售樓處進行新春團拜，並安排醒獅助慶。他透露，公司即將推售馬頭角瑧尚，為2019年第一炮，項目設有294伙，主打一房户，現正積極進行軟銷。



●信和置業豬年推售3個豪宅盤

信和置業(00083)營業部聯席集團董事楊文及聯席董事田兆源周五(2月8日)出席新春團拜活動，主持醒獅點睛儀式。



田氏稱，集團自去年12月至今已售出逾1,700伙，套現逾200億港元，其中觀塘凱滙兩期佔逾1,483伙，套現181億元，正準備加推單位應市。大埔白石角逸瓏灣8暫售232伙，金額18億元，標準兩房戶已沽清，最快下周加推單位。



他預期，豬年樓市旺勢持續，公司今年將開售多個豪宅新盤，其中何文田加多利山項目，主打三、四房大宅，提供約175伙，四房面積約1,800至2,000方呎為主，已入紙申請預售文件。



至於西貢對面海項目，包括7座洋房，面積約2,500至3,300方呎，26伙分層戶面積約1,100至1,300方呎。馬鞍山項目設約90伙，全屬三、四房戶，面積約1,000至1,600方呎。



●薄扶林碧荔道項目月內上載樓書

華懋集團銷售部高級銷售及市場經理陳慕蘭表示，旗下薄扶林碧荔道項目，將於月內上載樓書及開放現樓單位，並於月底以招標形式出售，將參考附近地區及同系豪宅價錢。



該盤提供21伙，包括16個複式戶，面積約1,500至2,000方呎，而5幢獨立屋，實用面積則由3,000至5,000餘方呎。



她又透露，今年亦會推售其他項目的餘貨，包括屯門琨崙的74伙，以及元朗朗城滙400多伙，項目周五(2月8日)售出2座20樓D室 ，成交價807.4萬港元，屬該集團豬年首宗成交。至於清水灣碧沙路玥廬亦會繼續推售。去年集團售出約250伙，套現約54億元。



對於後市發展，她認為豪宅即使在市況差時，仍會繼續向好，加上美國加息機會不大，估計整體樓市今年將平穩發展。



●嘉華國際今年主力兩個全新住宅項目 啟德最快第2季推

嘉華國際(00173)舉辦新春團拜活動，發展商於售樓處安排舞獅表演。該公司營業及市場策劃總經理(香港地產)温偉明稱，去年集團共售出760個單位，套現約77億元。



公司今年將主力推出兩個全新項目，其中啟德住宅盤提供約1,000伙，戶型參照同系區內嘉匯，主打兩房及三房戶，亦提供四房特色戶，最快於第2季推出。



同系九龍嘉林邊道5個豪宅，實用面積逾4,000方呎，最快下半年以樓花形式推售。至於同系大埔白石角嘉熙，累售超過700伙，將視乎市場反應重推。



他又認為，去年底發展商大力推盤下，幾個大型新盤銷情理想，樓價已找到支持位，預期今年將穩中求勝，市區樓價有8至10%升幅，新界則於5%以內。

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