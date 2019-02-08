【地產專題】新界東搵平盤　租金回到2017？

租金跟隨樓價回落，加上眾多新盤入伙，部分業主為求在豬年伊始租出單位，不惜平租求客。《東網》追查發現，即使是近年內地學生搶貴的新界東租盤，現時租金入場門檻低見7,000元，停留2017年價，平過屯門租樓；另有私樓迷你盤高位劈租近兩成求客。



地產代理指，新界東的細單位近年有學生租客撐場，租金抗跌力強，去年暑假旺季租樓不但「萬萬聲」成常態，而且不少呎租更貴過豪宅。儘管下半年樓市逆轉而推冧租金，在去年底的租賃淡季重現月租一萬元以下租盤，但在盤源短缺下，最平叫租亦處於9,000元關口。



踏入豬年，仍屬傳統租務淡季，新界東多個地區的入場呎租均較高位顯著回落。其中，以現時最多月租一萬元或以下租盤供應的粉嶺區最相宜。世紀21奇豐黎樹森指，雖然區內私樓租金大多企硬在一萬元以上，但新近已補價的公屋及居屋卻重現至少一年未見過的迷你戶租盤，令租樓門檻大大降低。



黎氏續說，現時區內入門租盤首推鄰近港鐵站的公屋祥華邨，一個實用面積277方呎的單位，叫租7,000元，較2017年5月租出時的舊租金6,800元相若，實用呎租25.3元。另一平價租盤為離港鐵站較遠的居屋雍盛苑，一個實用面積206方呎的單位，每月叫租7,800元。



另外，坐落聯和墟的囍逸近期入伙，由於主攻開放式及一房，為租客提供大量平價盤選擇，令租盤競爭加劇。美聯葉容生指，現時囍逸約40個單位放租，最平為實用面積235方呎的開放式戶，叫租9,000元，而實用面積近300方呎的一房單位，最平叫租9,800元。



大埔方面，主攻迷你戶的翠屏花園租價出名硬淨，即使去年暑假旺季後，入場租金仍企硬旺季價1.1萬元以上。該屋苑近月租金跌勢加劇，繼去年底B座一個實用面積262方呎迷你戶，以每月8,900元租出後，中原方翰達指，新近同類單位以月租8,500元獲承接，創一年新低，較高位回落逾18%。目前該屋苑最平租盤叫價9,000元。



至於另一平價租樓熱點上水居屋彩蒲苑，去年11月入場租盤叫價企硬1萬元，惟12月曾有單位以9,000元獲承租。利嘉閣黃靜顏指，該屋苑目前最平放盤叫價9,500元。



東鐵沿線有多家大學，由於宿位未能滿足全部學生需求，每逢暑假新界東沿線的迷你戶例必成內地學生搶租對象，去年旺季高價成交不斷。其中，大圍金獅花園一期一個低層單位，更獲內地學生夾租，豪擲18萬元預繳一年租金，最終以每月1.5萬元承租，實用呎租約57.7元，不但創屋苑新指標，呎租更比九龍站豪宅貴。



區內代理指，雖然現時金獅花園月租跌至1萬元關口已見支持，但較去年高位仍平一大截。目前入門租盤同為一期，實用面積270方呎，月租叫1.05萬元。相比起來，上述以破頂價租入單位的金獅花園租客，即使能「早租早享受」，但若遲租半年的話，每月可節省近5,000元租樓支出。



沙田市中心一帶細單位，去年暑假租務旺季更曾掀內地學生搶租潮，區內代理估計，當時錄得租賃成交中，估計學生客佔七成。由於租盤難求，部分內地生不惜採用銀彈策略打動業主，帶動期內租金急升。其中，沙田區內的租樓熱點如好運中心、河畔花園及沙田第一城等，去年實用呎租曾先後突破50元關口，輪流創屋苑新指標。



除了新界東之外，屯門亦是平價租盤的主要來源，究竟目前租個獨立單位，最平租金要多少呢？



祥益地產數據顯示，區內最平租盤在公屋山景邨，入門盤為一個已補價單位，實用面積296方呎，每月叫租7,500元。私樓方面，中原李梅芬指，「置樂三寶」之一的利寶大廈，最平租盤叫租7,600元。



事實上，去年樓價飆升，帶動租金上揚。地產代理指，去年中屯門區月租一萬元以下的放盤僅餘二十個，主要集中單幢樓，其中除了入門盤萬寶大廈單位叫租8,500元外，其餘不少放盤價直逼「五位數」。至於屋苑式租盤如屯門市廣場及屯門時代廣場，入場租金已高逾一萬元關口。



另外，屯門公屋山景邨四座一個高層單位，實用面積294方呎，去年暑假租務旺季曾獲區內客以短租形式承租，月租高見一萬元，呎租約34元，相比現時該公屋的入場租價，半年間急跌兩成半。



天水圍方面，最平租盤首推居屋天麗苑開放式單位，中原伍耀祖指，這類迷你戶暫時缺盤，估計月租約8,500元。

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