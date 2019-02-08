政府向失業人士派錢助搵工？芬蘭有答案...

外國傳媒報道，芬蘭是全球首個試驗給予失業人口每月基本收入的國家，即接受試驗計劃的人，就算不打工，每月也可以有足夠基本生活的金錢，不用受資產審查，以測試這會否對他們找工作帶來重大改變。可惜的是，暫時的結果顯示，雖然他們的生活質素有改善，但就業未見重大變化。



該計劃為期兩年，隨機揀選了2,000名失業人士，年齡介乎25至58歲，無論找到工作與否，每月都能領取635美元(約4,953港元)生活費，即政府直接向他們派錢。計劃目的是為未來自動化社會可能會削減基層就業職位作準備，同時優化現有的官僚福利制度，冀增加失業人士尋找臨時工或兼職的意欲，因他們有了每月津貼，不用擔心生活基本開支。



根據當地社會服務機構Kela周五(2月8日)公布的初步評估顯示，接受每月津貼的人，平均較參與傳統失業救濟計劃的人，每年僅多就業半天左右。換言之，新計劃經過測試後，較傳統計劃在改善就業上無太大分別。不同的是，接受新計劃的人明顯較少壓力，亦較少健康問題，而且對未來多了信心。全面評估報告將在2020年左右發表。

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