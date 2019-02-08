樓價UPDATES：馬鞍山中心放盤速被吸納

二手盤源減少，放盤快速被吸納。馬鞍山中心兩房單位，放盤僅一個月，只減價2.2%即獲承接，呎價約13,827港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●​​薄扶林帝柏園低層A室，實用面積1,180方呎，屬三房連主人套房設計，議價後減183萬元，以1,980萬元易手，實用呎價16,780元。原業主於2014年以1,638萬購入，持貨近5年，帳面獲利342萬元



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九龍區



●九龍塘又一村壽菊路10號低層A室，實用面積1,197方呎，屬三房設計，儘管單位現連租約，仍吸引用家承接，成交價約2,180萬元，實用呎價約18,212元。



●長沙灣喜遇中高層A室，實用面積約309方呎，一房間隔，以約17,000元放租3日，議價後減價2,500元，獲區內客以14,500元承租，實用呎租約46.9元。



●西南九龍君滙港6座中層D室，望海景，兩房間隔，實用面積約478方呎，以1,020萬元放盤數個月，議價後減價87萬元，區內客以約933萬元購入，實用呎價約19,519元。



●長沙灣寶華閣低層A室，實用面積263方呎，一房設計，外望街景，去年底開價438萬元，現以420萬元易手，累減18萬元獲承接，實用呎價15,970元。



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新界區



●馬鞍山中心1座低層F室，實用面積375方呎，兩房兩廳間隔，原開價530萬元，放盤1個月，最終以518.5萬元沽出，實用呎價13,827元。



●馬鞍山新港城J座高層7室，實用面積363方呎，兩房一廳間隔，原開價700萬元，放盤5個月，累減100萬元，最終以600萬元沽出，實用呎價16,529元。



●馬鞍山新港城R座中層7室，兩房戶望園景。單位原開價670萬元，放盤4個月，獲上車客以574萬元承接，累積減價96萬元，減幅達15%，實用面積337方呎計，折合呎價17,033元。



●馬鞍山觀瀾雅軒6座高層B室，實用面積602方呎，兩房一廳設計，座向西南享海景。單位放盤1個月，原開價900萬元，獲換樓客以820萬元承接，實用呎價13,621元。



●馬鞍山迎海為3座高層H室兩房單位，放盤5個月，僅減價35萬元後，以805萬元沽出，實用面積496方呎，折合呎價16,230元。



●沙田居屋愉田苑E座高層7室，實用面積434方呎，兩房間隔，放盤僅3日，減價10萬元，速獲用家於已未價自由市場以560萬元承接，實用呎價12,903元。



●大埔昌運中心1座中層G室，實用面積339方呎，兩房間隔，於大年初二以12,000元租出，實用呎租35.4元。



●粉嶺囍逸2座中層A室，兩房間隔，望山景，以月租14,800元獲本區租客即睇即租，實用面積467方呎計，折合呎租約32元。



●天水圍居屋天富苑P座中層5室，實用面積650方呎，三房間隔，剛以未補價第二市場價448萬元沽出，實用呎價6,892元。



●天水圍栢慧豪廷8座中層E室，實用面積504方呎，三房兩廳間隔，獲區內投資客以563.8萬購入，實用呎價11,187元，成交價屬市場價。



●屯門新屯門中心4座低層D室，實用面積603方呎，區內客因親友居於附近，方便照應，預繳半年租金，以月租12,500租入，實用呎租20.7元。

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