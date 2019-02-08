延續「神藥」效應　小林製藥冀盡早在華產銷

日本媒體報道，日本藥業巨企小林製藥2018年收購了中國江蘇中丹製藥後，正努力實現在中國製造和銷售旗下的知名藥品，以爭取中國遊客訪日後回國的後續消費需求。該公司相信，隨着品牌的認知度在提高，「日本製造」未必再是消費者青睞的主要因素。



數據顯示，小林製藥2018年在中國的營業收入按年增加33%至89億日圓，但要注意的是，相關銷售額主要由暖包及退熱貼貢獻。這也說明公司目前在中國市場面對的困境，就是其他知名藥品，仍無法直接在中國內地銷售。



前幾年內地網上流傳的《去日本必買的12種神藥》的名單中，小林製藥的商品有5種入選，這也掀起中國遊客的「爆買」現象。不過，在小林製藥的5款「神藥」中，除了退熱貼之外，其他4種不僅不允許在當地製造和銷售，而且原則上也不能通過出口和跨境電商來銷售。



該公司指，旗下其他知名藥品因在中國有外資限制的原因，日本企業要在當地生產及銷售，由申請至完成前後需要約10年時間；而小林製藥去年收購江蘇中丹製藥，目的就是在當地建立立足點，希望可縮短獲得生產及銷售許可所需的時間。



儘管中國遊客「爆買」現象已退潮，但小林製藥的營業收入仍持續增長。公司希望10年後，僅藥品銷售就在中國實現全年40億日圓的營業收入。

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