【一周專家樓評】樓市尋底之旅完結未？

豬年伊始，二手屋苑陸續「開齋」，其中被視為樓市寒暑表的太古城以「靚價」響頭炮，是否為後市帶來好兆頭？年內樓市繼續尋底抑或觸底反彈？專家指只須注意一個數據就可預測樓價走向，究竟是甚麼？豬年買樓上車有甚麼貼士？借銀行私貸究竟如何計算利息？



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【張翹楚】：樓價跌過龍 今年看升5%

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差估署公布去年12月份的私人住宅租金及售價數據，其中售價指數繼續尋底，跌至358.4點，按月跌2.4%，已連跌5個月，累跌約9.2%，是自2015至2016年後的最長跌浪。



自1997年至今，最長跌浪發生在2002年6月至2003年7月，連續維持14個月下跌，下跌了19.3%，但對比1998年4月至10月期間，短短7個月內的31.1%跌幅，不算震驚。



在這22年間，平均按月連續下跌為3.3個月，而每次連跌的平均跌幅為6.1%，反映是次下跌的幅度與時間的連續性都高於過往平均數。



是次跌幅除了是外來經濟與政治因素變化影響，也可以看成是一種獲利回吐的表現。雖然2018年埋單計算，全年樓價升幅只有1.61%，對比本地通脹2.66%為低。



筆者認為，有感這次樓價已「跌過龍」，預計2019年全年樓價仍有3%至5%輕微升幅，並且略高於本地通脹。



資深測量師 張翹楚



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【李志成】：買樓量力而為 做好風險評估

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最近有研究報告掀起大家討論，就是香港連續9年成為全球供樓負擔最重的城市，樓價中位數及家庭收入中位數比例更高達20.9倍，香港人即使不花分毫，都要21年才可供滿持有物業。



值得留意的是，有關數據是用樓價中位數除以家庭入息中位數計算，但以中位數計算與現實情況有偏差。因為香港約有4成半人居於公屋、居屋這類政府資助房屋，不需要負擔私樓樓價，所以未能反映市場實況。



報告採用去年第三季數字計算亦有滯後，香港樓價最近下調，以現時樓價計算，供樓負擔水平相信已經有所改善。



事實上，供樓負擔數字各有說法，僅供參考。政府去年5月發表經濟報告指出，按揭供款相對入息比率達7成，但計法及定義並不透明，難免令人質疑數字的參考價值，因為一般人不可能在如此高的供款負擔水平下獲批承做按揭。



另一參考指標就是金管局報告，由數字可見，去年第二季新批住宅按揭貨款平均按揭成數約47%，平均供款同入息比率約34%，數字相對較為「貼地」。



有意置業的人士固然可以參考坊間數據，但始終按揭供樓年期往往要20年以上，所以最重要是入市前做好風險評估，了解個人負擔能力，量力而為。



香港置業行政總裁 李志成



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【汪敦敬】：財富積聚 樓價反彈力強

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過年前，有1個很重要的數據值得一提，就是香港的M3(泛指總存款量)。



最新一期截至2018年12月尾的M3數字達到14.4萬億港元，再創歷史新高。資金保持在高水平代表了什麼？筆者認為，這是代表銀行不可能大幅加息，平息年代仍會持續一段長時間。



另外，從M3數據得到很多資訊，首先看不到有資金大量流出，而且外幣的成分仍然增加中，更重要的是資金流動。當中看到活期存款雖然按月下跌了1.68%，但定期存款卻增加了4.51%。



定期存款的增加又代表了什麼？筆者認為由於普遍市民對投資市場太過悲觀，導致不少市民把資金轉為定期，如此一來，這便是一個財富積聚。



當樓市表面上是調整，但實際上聚積更多財富時，之後的樓價有可能出現較大的升幅。



祥益地產總裁 汪敦敬



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【黃詠欣】：借銀行私貸必知的計息法則

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銀行對於私人貸款的利息慣常以「78法則」來計算，今次講解一下甚麼是「78法則」？



假設借款10萬港元，選擇還款期12期，每月平息0.2厘，即12期總利息為2,400元，以「78法則」計算，78是由「12+11+10+…+1=78」計出。



換言之，第一期利息比重是「12除78」（約15%），即利息大約369元；第二期是「11除78」（約14%），即利息大約338元；第三期是「10除78」(約13%)，即利息大約307元；第四期是「9除78」(約11.5%)，即利息大約277元，如此類推。



以上所見，頭四期利息總開支約1,300元，已超過總利息的一半呢！至於如果選還款期24期，其實公式一樣，就以「24+23+22+…+1=300」，第一期利息比重是「24除300」（約8%）。



最後，筆者認為，私貸利息開支是「頭重尾輕」，若然已還款多期，提早還款未必划算，最好向銀行了解還有多少本金和利息未清還、提前還款手續費等等，計算清楚才決定。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



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