下周中美英又有大事！華府停擺危機或最先有消息

港股於農曆新年假期復市後，下周輪到A股復市，惟金融大事多籮籮，包括中美再度就貿易進行談判、英國國會2月14日再辯論脫歐，以及美國政府有機會在2月15日後再次局部關門。不過，美國共和黨代表為華府可能再次關門大派定心丸。



美國共和黨眾議員Chuck Fleischmann在接受外國傳媒訪問時表示，相信各方很快會達成共識，不會再重演政府關門5周的悲劇。



有消息透露，共和及民主兩黨的首席代表已接近達成協議，料經過周末後，下周一(2月11日)就有公布，以避免政府再度關門。

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