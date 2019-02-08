夜市UPDATES：美股跌幅擴大　港夜期插穿27900點

全球經濟增長放緩及國際貿易爭端擔憂籠罩市場，道指曾跌逾180點，目前報25,012點，跌157點；標指報2,692點，跌13點；納指報7,240點，跌47點。



外國傳媒最新引述消息報道，中美貿易談判不僅遠未達共識，目前協議草案連「一隻字」也未有。此外，投資者也密切關注美國政府是否會再次面臨停擺的風險。



全球貿易情緒風向標波音和卡特彼勒(Caterpillar)跌幅略有收窄，波音目前跌0.78%；Caterpillar跌0.87%。



美股開市後，港股期指續瀉，現報27,892點，跌59點，低水54點。



歐盟委員會進一步下調了歐洲的經濟增速，將2019年歐盟27國經濟增速預期從2%下調至1.5%，將2019年德國經濟增速預期從1.8%下調至1.1%。



歐洲主要股市仍全線下跌，英股跌0.19%；法股跌0.37%；德股跌0.84%。



【22:32】市場重燃中美貿易戰憂慮，美股周五繼續受壓，道指低開最多138點，報25,030點，納指亦跌56點，至7,232點。



芭比娃娃生產商美泰第4季純利1,490萬美元，經調整後每股賺4美仙，遠勝市場預期每股虧損14美仙。期內收入跌至15.2億美元，但仍好過預期的14.4億美元，消息刺激股價急升最多19.46%至14.77美元。



另一玩具商孩之寶上季扣除部分項目後每股純利以及收入，分別只有1.33美元及13.9億美元，差過預期的1.71美元及15.2億美元，股價早段仍升1.3%至91.42美元。



統計顯示，逾30家標指成分企業包括Netflix、達美航空及化妝品公司雅詩蘭黛，近期發出的首季純利預測均遜分析員預期，恐使美企盈利增長期提早告一段落。分析員現時估計，標指成分企業今年首季盈利將按年下跌1.9%，但去年9月時仍估計增長約7%，而標指11個分類行業中，7個料盈利今季出現倒退。



TS Lombard宏觀策略主管Andrea Cicione認為，市場對今年盈利預期仍略太樂觀，並指美國跨國企業將面臨中國及其他新興市場經濟放慢，將拖累盈利表現。

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