東方日報B1：二手樓市勢現小陽春　料反彈5%

狗年收爐前二手樓價指數復跌，但踏入豬年，市場買賣交投轉活，地產界預期農曆新年後樓市將爆發小陽春，樓價可望較低位反彈約5%。新春期間，二手屋苑繼續發市，紅磡黃埔花園兩房戶連約售980萬元，較上月同面積單位貴約7.7%。



反映主要屋苑二手樓價走勢的中原城市領先指數，截至本月3日，最新報169.95點，按周下跌約0.54%，蒸發之前連續兩周的升幅，重返去年2月上旬時水平。



該指數分區方面，新界東樓價指數按周回升0.73%至177.54點，其餘3區均見回落。當中，新界西跌最多達1.51%，港島及九龍則分別下挫0.33%及0.74%。



不過，豬年首3天假期二手交投回穩，市場錄至少約20宗買賣，而中原則指，十大屋苑期內錄4宗成交，相比起去年4天新年假期則只錄4宗。



不少屋苑樓價從低位反彈。太陽物業宏惠強透露，黃埔花園12座6座中層B室，開價1,050萬元，業主略為減價6.7%至980萬元沽出，以實用面積607方呎計，呎價約16,145元。據了解，上月同期同面積單位連全屋裝修，售價亦僅約910萬元。



馬鞍山屋苑亦已「開市」。市場消息稱，海濤居4座一個高層單位，實用面積404方呎，新年期間以688萬元轉售，呎價約17,030元。資料顯示，該屋苑交投向來罕有，去年中至今成交呎價維持約1.7萬元以上水平。



新界洋房屋苑都錄成交，美聯鄔銘洛指，元朗錦綉花園錄豬年首宗買賣成交，單位為河北10街單號屋，實用面積1,035方呎，以1,308萬元獲買家承接，呎價約12,638元。原業主持貨近7年帳賺588萬元。



對於農曆新年期間成交轉活，投資者料樓市有機會反彈。資深投資者吳龍飛認為，自上月開始，業主叫價回穩，議價空間亦已收窄，加上中美貿易戰緩和消息帶動，農曆新年後將現樓市小陽春，樓價可由低位升約5%。



至於美聯物業住宅部行政總裁布少明亦同意，新年後二手樓交投量有機會回升到達三千至四千宗水平。他續稱，早前跌「過龍」的屋苑，樓價將反彈2至3%，但全年樓價走勢仍要視乎中美貿易戰情況。



不過，有學者認為樓價會向下。理工大學建築及房地產學系教授許智文認為，近期市場成交較之前活躍，反映樓市已開始穩固，但並不算強勁。他相信，受到歐洲及內地經濟不穩，以及香港新盤開價克制影響，預期今年樓價仍有5至10%跌幅。

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