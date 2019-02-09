葉尚志：中國鐵塔候調整吸納

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股是漲高了，恒指已持續回升至28,000點水平，短期技術性超買狀態已浮現，可以預見會出現漲後整固。然而，隨着聯儲局發出更加鴿派的言論、中美貿易磋商進展仍順利，估計港股就算回吐調整，盤面總體穩定性仍可保持良好，27,300點是恒指目前的好淡分界線，守穩其上，對後市發展可以持有正面態度看法。



在盤面保持穩好的情況下，市場將延續炒股不炒市的運作模式，對消息股、題材股及落後股，可以繼續關注。



中國鐵塔(00788)是5G題材的焦點股之一，股價在過去兩個月急漲逾40%，在高見1.76元後，終於出現強勢回吐的行情走勢。然而，相信5G題材仍將是市場年內的熱點，建議可以關注股價回吐時的吸納機會。



事實上，鐵塔作為內地三大電訊營運商的通訊鐵塔基礎設施服務提供商，相信將可受惠於5G的加快推進。而中國移動(00941)在春節前就公布了首批5G基站訂單的採購結果，顯示5G的鋪設正在繼續如期推進。



另一方面，鐵塔在去年8月8日掛牌上市後，目前剛好屆滿6個月，不排除有技術性沽壓的出現，但在5G題材的支撐下，若股價出現回吐將是趁低吸納機會。建議於1.5元水平買入，止蝕於1.3元，目標看1.8元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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