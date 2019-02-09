鄺民彬：基本面未改善　港股慎防回調

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，受惠中美貿易會談進展正面，加上聯儲局轉鴿，帶動港股於1月份升逾2,000點。不過，內地經濟下行壓力短期內難以扭轉，或為市場帶來獲利藉口。



中國1月財新服務業PMI按月回落0.3%至53.6，雖然連續35個月保持增長，並高於市場預期，不過計及財新製造業PMI跌至2016年2月以來最低水平的48.3，拖累財新中國綜合PMI回落1.3%至50.9。由於內需放緩，加上刺激政策難即時到位，而外貿情況亦需視乎中美談判進展，在經濟前景不明朗下，或將限制投資市場表現。



中證監早前發布新政，當中包括QFII、RQFII將會合二為一，並統一管理，料可方便境外機構投資者的申請資格，同時亦放寬准入條件，簡化並縮短審批時限，亦會擴大投資範圍，將有利於吸引更多外資流入。



事實上，外資於去年已買入A股近3,000億元，加上今年A股將納入多個國際指數，資金流入量有望進一步提升。此外，滬深交易所正修訂融資融券細則，擬取消「平倉線」不得低於130%的統一限制，同時亦有意擴大擔保物範圍，料可為客戶提供更大靈活性，對加強市場流通量及成交量均可起正面作用。在多項新政下，料券商行業受惠程度大。



展望2月份，市場除繼續關注中美貿易談判能否在3月1日前達成滿意協議外，英國脫歐進程，以及企業業績期等，均成為左右大市的主要因素。由於大市短線累積升幅較大，加上其基本面未見改善，料已消化大部分利好消息，於現水平投資者宜轉趨審慎，提防高位回調壓力。短線而言，初步阻力將於250天線，支持位則為10天線約27,500點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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