美股收市：道指跌63點　標指納指齊轉升

投資者續關注全球經濟前景及國際貿易爭端，美國股市周五收市個別發展。道指全日表現偏軟，最多曾跌286點，尾市跌勢回順，收報25,106點，跌63點或0.25%；標指尾市回穩，收報2,707點，升1點或0.07%；納指收報7,298點，升9點或0.14%。



全星期計，道指、標指、納指分別累升約0.17%、0.05%和0.47%。



中美貿易談判未達共識，雙方爭取在3月1日限期前達成協議。美國白宮周五宣布，美國貿易代表團將於下周四及五(14至15日)到北京，與中方代表展開第三輪貿易談判。



美國貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽下周將率團到北京，代表團成員還包括獲總統特朗普提名為世界銀行行長的馬爾帕斯，他目前任職財政部國際事務副部長。但白宮國家貿易委員會主任納瓦羅則不在名單之上。



對於後市，華爾街星級分析員、Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee接受外媒訪問時表示，相信美股經歷去年調整之後，今年將有不錯的表現，全年或出現雙位數的升幅，當中看好高息股及金融股。



另外，三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)表示，美國經濟在2018年增速高達3%，相信今年增速有所放慢，但指這有利經濟持續增長，同時可以防範衰退的風險。



不過，統計顯示，逾30家標指成分企業包括Netflix、達美航空及化妝品公司雅詩蘭黛，近期發出的首季純利預測均遜分析員預期，恐使美企盈利增長期提早告一段落。分析員現時估計，標指成分企業今年首季盈利將按年下跌1.9%，但去年9月時仍估計增長約7%，而標指11個分類行業中，7個料盈利今季出現倒退。



TS Lombard宏觀策略主管Andrea Cicione認為，市場對今年盈利預期仍略太樂觀，並指美國跨國企業將面臨中國及其他新興市場經濟放慢，將拖累盈利表現。

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