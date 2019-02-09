英、歐央行易帥期逼近　滙豐指接任人左右歐元區經濟

英國與歐洲正處脫歐的關鍵時期，外電報道，歐洲央行行長德拉吉、英國央行行長卡尼都將在不久後卸任，現時最大的問題是誰填補二人的職位。滙豐銀行報告指，德拉吉的接任人對歐洲經濟極為重要，尤其出現經濟衰退，央行行長將負上穩定歐元區大局的重任。



英國表示，會在國內外找尋候選人，目前還未確定人選。歐央行行長人選將出自歐洲國家，目前競爭者包括2名法國人、2名芬蘭人和1名德國人。滙豐引述對24名經濟學家的調查指，前3個熱門人選分別是前芬蘭央行行長Erkki Liikanen，法國央行行長德加洛(François Villeroy de Galhau)及愛爾蘭央行行長Philip Lane。



滙豐認為，在正常情況下，德拉吉的接任人將延續其政策，歐央行有機會撤走寬鬆貨幣政策。



但該行同時警告指，若歐元區經濟嚴重衰退，下任歐央行行長的鴿派或鷹派立場將非常關鍵。因歐盟一體化程度有限，有結構性弱點，當經濟下行時，歐元區可能實施負利率，德國國債有限，歐央行展開新一輪量化寬鬆政策的能力將有限。一旦出現是否進行下一輪刺激經濟政策的討論，鷹派與鴿派人士的分歧或將擴大。



德拉吉任期將於今年10月31日屆滿。而卡尼的任期原定於2019年6月屆滿，但面對英國恐無協議下脫歐，其任期已獲延長至2020年1月底。



由於歐洲議會選舉將於5月23至26日舉行，滙豐預測，德拉吉的接任人選至少要待到6月才揭曉。

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