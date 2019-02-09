傳俄油CEO向普京施壓　OPEC+減產協議難望延續？

外電報道，俄羅斯石油公司Rosneft行政總裁Igor Sechin向俄總統普京致函施壓，認為石油輸出國組織及盟國(OPEC+)減產協議對俄方構成「戰略威脅」，有利美國油企增加市場份額，恐令俄國油企市佔進一步下滑，認為應終止協議。



Igor Sechin在去年12月底去信普京。分析指，普京是有關問題的最終決策人，惟現階段仍未知悉其取態。



以沙特為首的石油輸出國組織(OPEC、簡稱「油組」)在去年與俄羅斯等10個非油組產油國，達成OPEC+新減產協議，將在今年1月至6月累計減產120萬桶/日。OPEC+將在4月開會，討論是否延續減產協議，俄羅斯會參與會議。



國際油價受壓，紐約3月期油收報每桶52.72美元，按周跌約4.6%。



法國巴黎銀行預計，2019年上半年，油價會因供應減少而上漲，但因經濟活動疲軟，以及美國增加原油供應，下半年油價將轉跌。



另外，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，2014年油價暴跌，石油出口國至今尚未完全恢復過來，前景仍欠明朗。她指，中東國家財赤僅緩慢下降，令公共債務急升，由2013年的13%大增至33%，財政框架仍有改善空間。

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