分析師料今年僅16% iPhone用家換新機

蘋果公司(Apple Inc.)近月在iPhone銷售遭遇滑鐵盧，股價亦受壓。外媒報道，研究公司Bernstein的分析師Toni Sacconaghi在新近一份供投資者參考的報告中指出，iPhone用家換機頻率下降，換機周期正大幅延長，勢持續影響蘋果公司的業績。



Sacconaghi指，iPhone用家的換機周期延長，主因包括去年蘋果推出的電池更換計劃，蘋果減少對電訊商的補貼，以及iPhone價格愈見高昂。按他們的研究推算，現有的iPhone客戶群中，只有約16%會在今年換新iPhone，而預期至2020財年的產品，亦不大可能令換機周期出現爆發性增速。



他續稱，Apple停止披露銷售數據，市場對iPhone銷情估算更困難。另外，一些細微數據，如iPhone的替換曲線、用戶流失率、回收舊機後的再銷售數字等，蘋果公司亦沒有提供，令iPhone銷售的實際情況，存在大量未知數。



蘋果公司周五(2月8日)收市報170.41美元，升0.12%；距離去年10月3日所創的233.47美元歷史高位，已回落27%。



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