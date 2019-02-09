需求銳減　南韓半導體出口大跌23%

韓媒報道，南韓產業通商資源部的數據顯示，1月份當地出口金額按年減少5.8%，至463.5億美元，為自去年12月後，連續第二個月錄得降幅，亦是27個月來再次出現兩連跌。



出口連降，關鍵就是「第一男主角」半導體產品出現不景氣。受到全球智能手機出貨量減少，以及中美貿易戰等影響，令半導體需求銳減，出口價格亦因此大幅下調；一月份當地半導體的出口金額按年大跌23.3%。



另外，當地出口金額僅次於半導體的石油化工產品，亦同樣錄得連續兩個月負增長。

韓國央行早前預測，2019年當地的出口金額將按年減少1.4%，並且時隔3年再次出現負增長。



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