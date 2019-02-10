陳鳳珠：內地樓市發展料趨平穩

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，內地發改委指要加快發展住房租賃市場，並將符合條件的農業轉移人口納入住房保障範圍，支持部分人口淨流入、房價相對較高及住房租賃需求較大的大中城市建設更多租賃住房。由於內地要保障市民基本住房需要，估計今年將會加大力度發展住房租賃市場，並會繼續遏抑房價上漲。



去年內地樓市調控相對嚴厲，令樓價升勢開始放慢甚至回落，且「金九銀十」銷情不再熾熱。不過，從年底開始部分城市的調控出現鬆綁現象，直至今年已有逾10個城市陸續放寬樓市調控措施，或取消限售、限購、限價、下調房貸利率等。



因此，估計今年內地將着重實施「一城一策」，根據不同城市的樓市發展而作出微調，以確保樓市走勢穩定，平衡「穩增長」及「防風險」，以免過度打壓拖低內地經濟增長速度。



中國指數研究院表示，1月份全國100個城市新建住宅平均價格按月上升0.22%，漲幅有所收窄，當中以三線城市的新建住宅平均價格升幅較大，預期未來房地產市場將平穩發展。而部分內房企業公布的1月份合同銷售金額表現參差，預期今年三、四線城市的樓市銷情或會較為理想。



內房企業亦即將踏入業績公布期，估計去年盈利仍能錄得增長，且銷售或普遍達標。不過，估計今年內房企業對前景看法將會轉趨審慎，銷售目標或會略為調低，且去年部分房價有所下調，因此毛利率或會出現下降。



另外，去年開始不少內房的債務陸續到期，部分內房企業的再融資利率相對較高，因此財務成本有機會上升。今年仍為內房企業的債務到期高峰，據彭博數據，今年內房或有逾800億美元的債務到期，故相信內房仍然有再融資需要。



由於預期內房未來銷售增速或會放緩，估計內房的資金回籠速度將會減慢，故未來於投地或發展方面應未如往年進取，況且內房企業亦要配合國策推動住房租賃市場發展，因此今年內地整體樓市發展將會由增長轉趨平穩。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票）

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