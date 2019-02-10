馬煒喬：美股仍具吸引力　可吼位低吸

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄中向各位讀者拜年，祝各位讀者豬年豬籠入水、團團圓圓、身體健康。



在狗年尾時，看似多樣的壞消息逐漸離去，好消息逐漸來臨。中美貿易談判陸續有積極的談判進展，加上聯儲局加息步伐在新的一年預計會放緩，2019年看似一個充滿振奮消息，而令投資者有機會得到豐收的一年。



美國總統特朗普向傳媒發放中美貿易談判片段，引述中國國務院副總理劉鶴在談判時承諾會向美國購買500萬噸大豆的一段對話。若中美貿易談判成功，這不僅展示了中美貿易的最大突破，也同時是美國有史以來最大的交易談判，亦展示特朗普政府對美國公眾的重要功績及貢獻。同時，美國失業指數及申領失業救濟金的人數仍然上升，反映聯儲局有很高的機會將加息次數由原定的4次向下調低至2次。



不過，外圍因素仍然波動，委內瑞拉總統馬杜羅面臨政治危機，西方國家一面倒支持馬杜羅倒台，其總統位置岌岌可危。今年委內瑞拉的政局必定大亂，並直接影響油價大幅波動，投資者必須小心謹慎。



另外，法國及希臘的黃背心革命勢頭延續、英國脫歐陰霾滿布，遲遲未有結論、再加上歐盟今年的政治及經濟必定在多方面見出人意表的結果，預計環球基金表現會因此而大上大落。



若然美元走勢未如去年強勁、加息幅度及頻度減低、加上世界政治局勢不穩，估計油價及金價會稍比往年昂貴。股票市場則看個別國家發展，因美國總統競選活動於年底展開，估計美股市場仍然具吸引力，投資者應吼準低吸美股的機會。

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