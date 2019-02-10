鄭勤龍：海底撈擴展步伐略嫌過急

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄中表示，中國人自古以來，就對飲食十分重視，正所謂民以食為天，飲食本來就是人們生存的最基本需求。根據Frost & Sullivan的資料，2017年中國的餐飲市場已經達4萬億元人民幣。



去年9月在港上市，以火鍋為主要經營業務的中式餐飲企業海底撈(06862)，憑藉其獨特經營模式，有效地提升了客人用餐時的參與感、輕鬆感和團聚感的社交屬性，因而無論是高端市場還是低端市場，都能長期受到消費者的喜愛。更最要的是，海底撈成功地建立了一個不易複製的核心競爭力，成為目前營收規模最大、增速最快的中式餐飲企業。



集團在創業期間的前15年，合計開店不到100家店，但自2017年開始便步入了急速的擴張期，在2017年海底撈新增開店87家，而2018年則至少增加194家。



據資料顯示，在2013至2017年間，中國餐飲市場規模的年均複合增長率(CAGR)達到10.7%。Frost & Sullivan預測，2018至2022年中國餐飲行業的年均複合增長率達到9.6%。故此，不難估計海底撈在未來的3至5年營收增量，也將是來自於其門店數量的增長。



不過，中國的餐飲業在其旺盛的市場需求背後，卻隱藏着一個殘酷的現象。根據美團點評(03690)與餐飲老闆內參聯合發布的《2017中國餐飲報告》，餐飲行業關店數量是開店數量的91.6%。可見雖然中國的餐飲業擁有龐大的市場，但同業的競爭卻十分之激烈，而且中式餐飲所面對困難相比於西式餐飲為多及複雜。



由於不同菜系的地域屬性、對廚師能力的依賴，以及供應鏈和連鎖經營的標準化，一直都是中國的餐飲業難而壯大的主要原因之一。



從卦象顯示，海底撈正運行於易經第53卦風山漸，漸卦有按部就班及循序漸進的意思。風山漸卦喜行水運，2019至2020年五行屬水，因此對海底撈有正面的支持。話雖如此，由於集團的門店在這兩年急速擴張，這一點對漸卦來說並非一件好事，所以在2019年，海底撈在店長資源、標準化能力以及食品安全的控制能力上，將會成為未來能否強狀大的關鍵及挑戰。

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