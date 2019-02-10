鄺紫珊：雲端服務行業前景看俏

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國聯儲局決定暫緩加息，對市場無疑是好消息。今年以來，美股四大指數反彈超過6%，其中費城半導體指數更有10%升幅，預期科技股經歷早前的調整後，今年可望再重拾上升軌道。



由於美國企業資本開支保持強勁，以及就業與薪酬增長持續，有投行報告指，今年標普500企業盈利增長估算可達11%，仍有雙位數增幅，於主要成熟國家中表現相當不錯。



美國市場近來已踏入業績期，以目前情況來看，處於科技行業上游的半導體企業及下游的消費性電子公司，財報盈利表現應該大多符合市場預期。投資者若考慮布局具增長趨勢的美國科技類股份或基金，建議採取定期定額或逢低加碼的中長線策略，若市場回升，有機會累積更可觀的回報，亦能減低市場大幅波動的風險。



展望美國科技類基金的後市，不論是人工智能或物聯網等，都需要雲端服務作為支撐，而未來科技行業將持續受惠於企業轉往雲端技術及人工智能發展所帶來的增長，故持續看好雲端及軟件等相關的應用與服務行業 。



近年企業較着重投放資源於數據資料及整合，企業已逐漸由傳統的儲存系統轉向雲端儲存，這大大推升雲端服務市場的規模增長。另外，半導體的需求正不斷提升，科技發展重點在雲端、汽車電子、電動車，此趨勢相信會因中美貿易戰而改變。



今年投資環境多變，市場波動已是預期之內，由於科技類股份在較早前已有較明顯的調整，其修正反而為將來布局提供更有利的投資時機，過往科技行業估值偏高，貿然進場風險相對高，現時每逢調整可視為吸納良機。

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