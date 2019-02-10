御峰理財：炒科技股　要睇實呢個指標！

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，自2009年開始，標普500指數的企業已用了5萬億美元來回購股份，令流通的股份數目創20年新低。2016年及2017年回購金額分別達5,363.8億美元及5,194億美元，而2018年更高達9,380億美元，其中三成以上的金額來自科技股公司。



受惠於特朗普的減稅政策，2018年用債務來回購股份的金額佔總金額僅14%，遠低於2017年的34%。摩根大通策略師預期，標普500內的公司今年會用約8,000億美元來回購股份。該策略師指，回購股份有助股價在波動市況穩定，這點尤其在科技股特別明顯。在股市調整及經濟衰退時，大力回購股份的科技公司分別跑贏同業7.6%及11.3%。



然而，有外電最近分析指出，研發佔銷售比率(R&D to Sales)對股價的影響，較股份回購更為重要。其以四個因素(factor)：資本開支佔銷售比率(CapEx to Sales)、研發佔銷售比率、股份回購及三年平均股息發放率(3-year Average Dividend Payout)來分析科投股表現，發現無論短中長線，均以研發佔銷售比率跑出。值得留意的是，最高與最低研發佔銷售比率的科投公司，在1年、7年及15件的回報差距，分別達17.7%、74%及100%。



市面常見的一些smart beta(聰明啤打)類的指數基金，即該基金的選股基於客觀的條件(rule-based)，而條件可以是一個因素，如動能(momentun)、增長(growth)及價值(value)等。不過，現時市面上雖然科技基金眾多，但以規則選股的科技基金卻不常見。未知何時才有以研發佔銷售比率高作招徠的科技基金推出市場？否則，讀者要經常監察及買賣一堆科技股也頗麻煩。

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