潘梓生：豬肉期貨數據有玄機

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄祝各位讀者豬年大吉！他表示，豬肉期貨在去年狗年大幅波動，原因是由於中美發生貿易戰令肉價大幅下滑，惟其後中國因發生非洲豬瘟，市場認為中國將大幅增加豬肉入口，而令豬肉期貨價格大幅上揚。不過市場一直未見中國大幅增加入口，反而豬肉產量因樂觀預期而上升，令豬肉期貨價格在近兩個月大幅下滑。



豬肉屠宰數字及產量數字因美國政府停擺而延後公布，相信價格近2個月大幅下滑後，產量增加速度將大幅放緩，預料對豬肉期貨有所支持。現時豬肉期貨價格自12月高位已下跌近兩成，並已逼近去年全年最低位，當時正是市場最擔憂貿戰影響的時間，因此技術面及基本面均有望令豬肉價格覓得支持。



值得留意，乃遠月豬肉價格仍然較近月豬肉價格存在一定溢價，相信是由於市場仍對中國會增加美國豬肉入口充滿信心。因此，現時即月豬肉期貨存在一定折讓，並對投資者有一定吸引力，不妨於約60美仙買入即月(4月)豬肉期貨，並以64美仙作為獲利目標，止蝕於58美仙。

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