趙文傑：港股宜守不宜攻　勿沾手新經濟股

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄恭祝大家今年股運亨通，財源廣進，投資得心應手。



他表示，經歷去年跌市後，港股在1月份迎來小陽春，恒指單月大升逾8%，重返兩萬八之餘，亦逐步逼近250天線約28,400點水平。然而在宏觀條件欠佳，市場缺乏信心，能夠受惠上月升市的投資者相信不多。



恒指自去年1月29日創下33,484點的歷史新高後，走勢每況愈下，並於6月22日失守250天線確認步入熊市，其後指數於10月30日曾見低位24,540點，累積下跌8,944點。按黃金比率計算，指數反彈38.2%或3,417點後，便會遇上阻力，即27,957點，以及牛熊分界線僅處於約400點之上，估計恒指現時已陷入舉步為艱的狀況。



回顧2008年的港股大熊市，在熊市展開了5個月後，恒指亦曾於2008年4月作出12%的大幅反撲，情況與上月的升市類近。隨後雷曼兄弟倒閉引發金融海嘯，恒指於其後6個月需再挫近60%，熊市才告一段落，可見一旦投資者於熊市胡亂撈貨，將招致非常慘重的損失。



雖然筆者不能估計未來將有甚麼黑天鵝事件發生，但發達國家的經濟前景、地緣政治等宏觀因素，幾乎可以肯定存在極高風險，而且不斷升溫。面對此等不明朗的環境，投資者處之泰然，手持大部分現金絕對是上策。



至於股票板塊方面，投資者亦可配置部分資金於防守性股份身上，包括公用股或REITs，如香港中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)近日屢創新高，反映資金持續流入。另方面，由於金價前景值得睇高一線，部分金礦股亦可列入考慮行列，當中以紫金礦業(02899)的規模、產能及估值，屬本港上市同業中的首選。



香港交易所(00388)近年積極鼓勵上市的新經濟股，筆者反而建議目前少沾手為妙。首先該類公司盈利基礎不穩，往往單憑科技等概念就背上昂貴估值，當市況屬於牛市時仍沒太大問題，惟按目前形勢，買入高估值股份並非明智。此外，該類公司絕大部分於上市前，已吸納以低價入股的策略投資者，公司上市就是他們套現獲利的時候，故大家何必現時急於入市，成為別人的提款機。



俊賢資產管理行政總裁趙文傑(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

