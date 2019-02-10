陳健豪：風險資產反彈浪或完結

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，早前美國總統特朗普在白宮回應記者提問時表示，不會在3月1日貿易談判限期前與中國元首會面。雖然其後白宮經濟顧問表示，有信心兩國元首之後仍會會面，但消息一出，美股一度大跌400點，紐約原油期貨曾跌穿每桶52美元，美國十年期債息更即時回落至2.65%，反映市場再次擔心中美貿易戰加劇，加上歐洲經濟下行壓力同樣大增，將引致全球經濟衰退。故筆者相信，最近的風險資產反彈浪有機會完結。



特朗普突如其來的言論令市場避險情緒升溫，刺激美匯指數反彈至96.5水平，而美元強勢亦令美元兌加元一度反彈超出預期至1.3300以上水平。向下勢頭受到政治影響，未來一周美元兌加元將反覆向上測試阻力區為主，預期暫時難以升穿1.35水平，可能先在1.3200至1.3400水平橫行。



此次美匯指數反彈，主要是借助環球經濟跟美國仍有相當明顯差距，而自去年英國脫歐話題到目前仍未有解決迹象，一旦歐元及英鎊兩國貨幣同樣受壓，已佔去美匯指數近70%比重，美元自然難以大跌，暫時預期此次美匯反彈難以升穿高位97.7，但同樣令美匯指數難有大跌誘因，開淡倉的投資者可以選擇更高水平開倉，參考阻力位為1.3370，1.3430，更大阻力在1.35水平。

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