港鐵沿線都有平價租盤　兆康苑兩房戶萬元有找

屯門居屋租金親民，兩房戶月租一萬有找，成交相對活躍。



祥益地產高級客戶經理李啟昌表示，兆康苑毗鄰港鐵兆康站，深受用家歡迎，日前促成G座低層3室租務成交，實用面積449方呎，兩房一廳，附雅裝及齊傢電，可即時入住，獲區內客以9,200港元承租，實用面積呎租20.5元，租金回報率約2.6厘。



另外，該行高級客戶經理陳阿麗表示，錄得兆禧苑B座高層5室租務成交，單位實用面積363方呎，一房一廳間隔。同屋苑租客要物色單位搬遷，鍾情上址內籠企理，決定以8,800元「即睇即租」，實用面積呎租24.2元，租金回報率約2.5厘。



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