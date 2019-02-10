備戰星期一：北水歸位　名家教你搶先機

上周適逢夾雜農曆新年假期，港股僅得周一(4日)半日市及周五(8日)交易日。由於不少投資者仍在放假，加上歐洲及英國經濟增長預測被雙雙下調，以及美國總統特朗普表明不會在中美貿易談判達成協議前與中國元首會面，以致上周五豬年首個交易日，恒指一度下試27,500水平支持，尾市收復大部分失地，開局差，但市底又不算太弱。



中美貿談仍存變數，周一(11日)A股復市，北水歸位，散戶應該如何部署後市？不妨參考《東方產經》各專家就股匯以及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國聯儲局決定暫緩加息，對市場無疑是好消息。今年以來，美股四大指數反彈超過6%，其中費城半導體指數更有10%升幅，預期科技股經歷早前的調整後，今年可望再重拾上升軌道。展望美國科技類基金的後市，不論是人工智能或物聯網等，都需要雲端服務作為支撐，持續看好雲端及軟件等相關的應用與服務行業。

【鄺紫珊：雲端服務行業前景看俏】

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2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，2月份市場除繼續關注中美貿易談判能否在限期前達成滿意協議外，英國脫歐進程，以及企業業績期等，均成為左右大市的主要因素。由於大市短線累積升幅較大，加上其基本面未見改善，料已消化大部分利好消息。於現水平投資者宜轉趨審慎，提防高位回調壓力。短線而言，初步阻力將於250天線，支持位則為10天線約27,500點。

【鄺民彬：基本面未改善 港股慎防回調】

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3、艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美國總統特朗普在白宮回應記者提問時表示，不會在3月1日貿易談判限期前與中國元首會面。雖然其後白宮經濟顧問表示，有信心兩國元首之後仍會會面，但消息一出，美股一度大跌400點，紐約原油期貨曾跌穿每桶52美元，美國十年期債息更即時回落至2.65%，反映市場再次擔心中美貿易戰加劇，加上歐洲經濟下行壓力同樣大增，將引致全球經濟衰退。故筆者相信，最近的風險資產反彈浪有機會完結。

【陳建豪：風險資產反彈浪或完結】

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4、亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄中表示，豬肉期貨在去年狗年大幅波動，現時豬肉期貨價格自12月高位已下跌近兩成，並已逼近去年全年最低位。值得留意，乃遠月豬肉價格仍然較近月豬肉價格存在一定溢價，相信是由於市場仍對中國會增加美國豬肉入口充滿信心。因此，現時即月豬肉期貨存在一定折讓，並對投資者有一定吸引力，不妨於約60美仙買入即月(4月)豬肉期貨，並以64美仙作為獲利目標，止蝕於58美仙。

【潘梓生：豬肉期貨數據有玄機】

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5、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，恒指已持續回升至28,000點水平，短期技術性超買狀態亦已浮現，相信出現漲後整固是可以預見的。27,300點是恒指目前的好淡分界線，守穩其上，對後市發展可以持有正面態度看法。此外，中國鐵塔(00788)是5G題材的焦點股之一，在急漲至1.76元後，終於出現顯著回吐，不過5G題材仍將是市場年內熱點，建議關注股價回吐時的吸納機會。

【葉尚志：中國鐵塔候調整吸納】

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6、東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，內地要保障市民基本住房需要，估計今年將會加大力度發展住房租賃市場，並會繼續遏抑房價上漲。預期內房未來銷售增速或會放緩，估計內房的資金回籠速度將會減慢，故未來於投地或發展方面應未如往年進取，況且內房企業亦要配合國策推動住房租賃市場發展，因此今年內地整體樓市發展將會由增長轉趨平穩。

【陳鳳珠：內地樓市發展料趨平穩】

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