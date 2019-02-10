小朋友利是錢點投資好？專家一文話你知

過往，對於幾時拆利是，有兩個說法。第一個係正月十五，即元宵節；第二個係大年初七人日，皆因人人生日皆大歡喜，個個都可以拆禮物發新年財！明天就係大年初七，拆完利是，大人自然各有用途，而小朋友則可自小培養理財投資概念。今日就請來三位已為人父母的投資專家，分享小朋友利是錢的投資心得！



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陳蓓敏：港鐵公司勝在穩陣



鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏表示，農曆新年，大人們忙於封紅包，小孩們忙於拆利是，好不熱鬧。她有一位女兒，因外子與其皆在外國，故利是數量需靠多年累積才可達到一定數額。在2016年股市蕭條下，她把女兒的利是錢買了港鐵公司(00066)，因其派發了特別息，若以現價和股息計，回報已達66%。



她認為，為小孩作儲蓄準備，應該以業務穩定和高息率公司作投資對象。豬年已到，她將會為女兒買入恒生銀行(00011)，以作防守性收息選擇，目標價200元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，作者及客戶持有港鐵，客戶持有恒生，證監會註冊編號: ACG 082）



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彭偉新：滙豐估值偏低 吸納作長線投資



京華山一研究部主管彭偉新表示，如果小朋友有利是錢剩下來的話，最好用以投資有較高股息率的股份。雖然部份科技股如騰訊控股(00700)等，過去的歷史回報率非常高，但由於估值太高，加上現時的業務前景不明確。因此，未來騰訊股價再試高位，抑或進一步下試更低水平，機會仍然是各佔一半。



所以，若果以小朋友的利是錢投資，他建議保守一點較佳，尤其是現時港股基本上仍處熊市，更加不要過份進取。而股息較高的股份中，滙豐控股(00005)的估值算是偏低，而且更有機會在歐洲經濟回穩下，令整體估值作出較明顯的提升，故現時買入滙控仍然是合適的時間。相信股價短期逐步反彈下，有機會先行返回75元的水平，而現時的股息率仍有6厘，在美國加息的機會已回落下，對於投資者來說，息率仍然是非常吸引，可以作長期持有。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)



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盧曉暘：親身體驗投資 助建理財觀念



外匯分析師盧曉暘表示，小朋友用利是錢投資金幣是不錯的選擇。因為投資也是理財的一部分，於低息環境下，純粹將存款放於銀行，利息未必能追上通脹，家長可透過教授子女投資，使其認識基本的經濟或金融知識。若於家長協助下，小朋友能透過親身體驗，將利是錢用作投資，記憶應會更為深刻，遠勝於只從書本上學習相關知識。



此外，一般學校課程通常不會涉及理財範疇，即使高中可修讀財經相關課程，亦以教授基本金融術語及理論為主，至於如何理財及資產規劃方面則甚少提及。所以，若小朋友能從利是錢開始作基本投資，從小建立理財觀念，將比其投資回報更為重要。



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