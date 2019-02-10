港府：下年度盈餘難復千億　力求財政平衡

財政司司長陳茂波在其網誌表示，下年度的政府財政盈餘將難復千億港元的超高水平，資源相對有限。然而，一些「長期發展方向」或「投資未來」的項目，需要政策持續及持久執行，不能因一時經濟波動而間斷。關鍵是審慎行事、應使則使，務求在中長期內保持大體上的財政平衡。



他指出，面對外圍的不可知及變數，本港消費及出口等主要拉動經濟的環節，均呈較大幅度的放緩，商業信心亦轉弱，政府的公共財政須更積極有為，讓財政儲備能發揮抗逆的作用，毋須因短期的經濟和財政變化而作出過度的開支縮減。



他續稱，若透過增撥資源便能加快解決的問題，政府已積極尋求各方支持，希望能在預算案中提出。惟不少問題並非單靠錢可以解決，無論是住屋、醫療甚至安老院舍等社會痛點，很難單靠加錢便瞬間化解，需要找出問題核心，對症下藥，一步一步切實的去處理。



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