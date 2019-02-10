樓價UPDATES：比華利山別墅呎價又跌穿1萬元

大埔比華利山別墅仍未擺脫頹勢，近期再有洋房實用呎價跌穿1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●柴灣富城閣中層B室，實用面積459方呎，以三房間隔，望內園景，成交價578萬元，實用呎價12,593元，創新高價。買家為同區分支家庭，鍾情單位環境清靜，而原業主持貨8年，帳面獲利350萬元。



●西灣河鯉景灣高層E室，實用面積約544方呎，以兩房設計，外望享園景及海景。業主原叫租25,000元，經議價後減價2,500元或10%，最終以每月22,500元租出，實用呎租約41.4元。現時屋苑約有15個租盤，租金叫價由約22,000元起。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天6座低層C室，實用面積494方呎，屬兩房間隔，獲區內人士以每月約1.85萬元承租，實用呎租約37元。若以業主於2017年1月購入價600萬元計算，回報率約3.7厘。



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新界區



●比華利山別墅一幢實用面積1,902方呎洋房，以1,860萬元易手，呎價為9,779元。據了解，原業主由2012年持貨至今，帳面蝕近900萬元。



●屯門公屋田景邨12座高層12室，實用面積531方呎，區內白居二買家鍾情單位客廳及房間均座向東南擁開揚景觀，加上屋苑鄰近輕鐵站，交通方便，故於未補價第二市場以252.5萬元購入，實用呎價4,755元。



●沙田第一城37座高層E室一房戶，實用面積284方呎，向西南望園景。單位放盤7個月，原開價600萬元，累減95萬元，以505萬元沽出，實用呎價17,782元屬市價。據了解，原業主於2012年10月入市，持貨6年多帳面獲利197萬元。

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