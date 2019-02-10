港錢無國界：美地產經紀闖港一樣上位

「外國人來港不外乎愛情與工作。」來自美國東海岸的Andrea Adams Ott，早年跟隨愛人來港生活及發展，未幾不歡而散。雖然情場失意，但有失必有得，她來到這個城市後，深深愛上這裏的生活便利，以及友善的港人，而且其個人事業比在美國時更上一層樓。



Andrea早年於美國維珍尼亞理工學院暨州立大學畢業後，隨即環遊世界數年。她回到家鄉後，就投身地產代理行業。在五年之間，經她賣出的物業超過300個。至2009年，她與美籍男友來港生活。由於她一直熱衷於從事地產銷售行業，因此來到香港亦順理成章繼續在行內打拚。



與不少本地打工仔一樣，她都是由低做起，2011年時她於香港一間地產代理公司任職銷售顧問，至2013年跳槽至行內另一公司Okay.com，憑着豐富經驗加上勤奮個性，在公司任職兩年後，便獲躍升為物業銷售部門小組主管。說到上位的成功秘訣，她指除了用心銷售房地產，了解客戶需要及物業周邊配套，做人亦要進取、主動。



「試過有位賣家不接我電話，也不回覆訊息，原來他是醫生，於是我索性預約他看病，以爭取見面的機會，最後當然成功傾到生意。」現時成為部門主管的她，擁有自己的團隊，並在業務上創下佳績。她表示，選擇組員時會憑感覺，以及留意其與人交流時的動靜，又指其態度要夠開放！



當初她為追尋愛情才來港，但生活久了就發現此地有多好。雖然香港面積比美國細小許多，但交通非常方便，無論購買食品或藥物，基本上居所附近都應有盡有。再者，香港是享譽世界的美食天堂，居民可以品嚐到多國美食，與她的家鄉相比實在有天淵之別。



她笑指，港人對外國人比較友善，但自己在生活過程中都要花時間去了解香港文化。港美工作文化大為不同，就地產行業來說，兩地經紀佣金已有分別。在美國的地產行業，有賣方及買方兩位經紀，交易買賣方都要支付樓價6%予經紀作為佣金。雖他們看似收入不錯，但其實沒有底薪，佣金就是其月入來源。



相反，香港一個經紀跟進一宗買賣，可獲買賣雙方合共支付2%佣金之餘，更普遍有底薪。加上香港物業交投相對暢旺，有利經紀找生意。



雖然香港地產經紀的佣金比例較她的家鄉低，但由於本地樓價高，所以在這裏做物業買賣，較易賺取豐厚的收入。不過，在美國，一個物業只能由一個經紀跟進，不會如香港般出現「爭崩頭」的情況。她補充，「即使有幾多機會都好，也無論你身處哪一個地方，個人的努力和人脈才是最重要，否則難以成功。」



香港樓價貴，但她已成功置業，早年在西營盤買入一個面積近500方呎的物業，並於去年暑假賣出。她的目標是搬到面積約700方呎的單位，現時正物色理想居所。



另她熱衷投資東南亞、美國股票，並交由相關專業人士管理。現時她將每月近3成收入儲起，用作繳交香港及美國的收入稅。



工作生活忙碌，固然要有強健體魄去應付，平日她會做不同類型的運動，如健身、跑步及水上運動。每天的生活也非常有規律，早上六時起床，七時運動，約九時就會回到辦公室，並回覆電郵、與客戶溝通，以及了解組員工作情況。通常工作至八、九時才下班，但就規定晚上十時必須上床睡覺。



來自美國的Andrea，究竟能否適應香港打工仔的忙碌生活？香港被指為最繁忙、打工仔最勤力的城市之一。據瑞銀早前調查71個城市的15個工種，在全球十大最長工時的城市排名中，香港位列榜首，其次為印尼孟買及墨西哥。本地打工仔每周工作50.11小時，以每周工作六天計算，即每日工作時數為8.35小時。調查亦發現，香港打工仔一年平均只有17.2日有薪年假，較全球平均日數23日為少。



美國方面，經濟合作與發展組織（OECD）最新報告指，美國人平均每年工作時數為1,780小時，平均每周工作約34.2小時，以每周工作六天計算，即每日工作時數為5.7小時，工作時數遠低於香港，不過當地人的有薪年假通常由10天起跳。



美國打工仔的工作時數遠低於香港。連熱愛香港的Andrea亦嘆道，最懷念的是與朋友在居所後花園BBQ、開狂歡派對。在香港生活，主要娛樂只有與朋友聊天、放假去海灘享受陽光，以及做運動。她更苦笑道，曾在午夜時分協助物業買賣雙方簽臨時合約，但做成生意，一切付出也是值得。



香港樓價高得嚇人，美國樓市又如何？據美國房地產網Zillow資料，現時美國樓價中位數為28萬美元（約218.4萬港元），但各地區樓價有別，以Andrea原來居住的維珍尼亞為例，最新樓價中位數為15.9萬美元（約124萬港元），平均呎價733港元。當地樓價最貴的州份則為夏威夷州，樓價中位數61.9萬美元（約482.8萬港元），平均呎價3,962.5港元。



那麼美國人置業容易嗎？據美國勞工統計局（BLS）最新數據顯示，美國工人的工資中位數為每周857美元（約6,684.6港元），粗略計算每月收入約2.67萬港元。惟不同州份、不同職業的工資差別可以非常大。例如從事專業、管理和相關職業的人，年收入可達64,220美元（約50萬港元）。



美國人收入可觀，但稅項不可小覤，因佔比可達年收入的一至四成。然而，通常稅收愈高的國家，福利就會愈好。事實上，一旦成為美國國民，18歲之前就讀中小學均為免費。而學生在大學畢業後，政府更有機構為國民找工作。綠卡持有人可到相關部門登記，說明自己擁有的技能及專長，就會有人代為尋找工作，亦提供免費培訓。



退休福利方面，如國民交稅達十年或以上，可在退休後終身領取美國聯邦政府發放的退休金，每月金額由7,800至9,360港元不等。

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