港股前瞻：有望挾上28500　留意公司業績

內地股市周一(2月11日)復市，中、美又將於本周四、五(14、15日)舉行新一輪高級別貿易談判，券商預期港股本周或中性偏好，且現時於恒指熊證重貨區28,200至28,299點，有相當於1,582張對沖期指，增加好友向上挾的誘因，恒指本周料續有望反彈上28,200至28,500點。不過，要留意本港業績期將至，倘企業業績不理想，憂觸發企業盈利預測下調，或成為大市獲利回調的藉口。



承接上周五美股偏軟，香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)個別發展，滙豐控股(00005)、中國人壽(02628)、以及中、工、建三大內銀股的ADR都較本港收市輕微偏軟，惟三大石油股及騰訊(00700)卻微升。按比例計算，恒指周一料高開6點，見27,952點。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，儘管中、美談判經歷波折，但近期會談訊息偏好，恒指雖於28,000點關爭持，但回吐壓力不大，且觀乎牛熊證分布，好友或有機會向上殺多浸熊證，故大市反彈浪或可持續，上試28,200至28,500點。不過，再上升空間或不多，後市視乎企業盈利表現。



本周內地續有多項經濟數據公布，包括貨幣供應、新增人民幣貸款、進出口貿易數據、內地居民消費價格指數(CPI)及工業生產物價指數(PPI)等，但他認為市場已預期內地經濟增長續放緩，料不會有太大負面影響。



反而，他對內地股市表現有保留，直言A股最壞時間雖已過去，但卻升唔起，反映投資者信心仍然不足。相反，憧憬貿易戰有進展及美國加息放緩，年初至今港股都跑贏A股，投資者可留意5G概念股，但醫藥股經過一輪反彈後，再升空間或有限，宜先行獲利。



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