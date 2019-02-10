溫鋼城：恒指料於26800至28000點膠着

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，內地A股投資者心態較港股投資者淡，故即使根據過去歷史經驗，未來五日內地A股升市機會高，但單靠A股推升港股的助力未必太大，中、美本周貿易談判的進展才是重點，他對雙方能就貿易達成若干協議感樂觀。



再者，近日市場避險情緒不太高，日圓匯價未見大升，俗稱「恐慌指數」的美國VIX指數亦於15至16點的低位徘徊。他預期，本周港股暫於26,800至28,000點膠着，但中線看好恒指向上機會仍大，樂觀可見29,500點。



他建議投資者可留意5G概念股、高息的公用股及騰訊(00700)等，另近日金價升穿每安士1,300美元後企穩，黃金及相關股份亦可看高一線。

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