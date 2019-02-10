本周金融大事一覽！中美貿易展開新一輪談判

本周有多項事件及數據值得關注，包括美國財長和貿易代表將到北京展開新一輪貿易談判，多位美國聯儲局官員相繼發表講話。此外，美國政府因停擺而延遲公布的數據亦將出爐。



【2月11日星期一】

下午5時30分：英國第4季國內生產總值(GDP)



【2月12日星期二】

晚上11時：美國12月JOLTs職位空缺



【2月13日星期三】

早上8時30分：美國堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治就美國經濟發表講話

早上9時：新西蘭公布議息結果

早上10時：中國1月人民幣計價貿易帳

下午5時30分：英國1月消費物價指數(CPI)、1月零售物價指數

晚上9時30分：美國1月CPI

晚上11時30分：美國截至2月8日當周EIA原油庫存變動



英國首相文翠珊將重返下議院說明脫歐進展，日內將提交與歐盟重新談判的協議回國會讓議員投票通過，假如不成功，政府會發表下一步的計劃，由國會於2月14日表決。



【2月14日星期四】

下午3時：德國第4季GDP

下午6時：歐元區第4季GDP

晚上9時30分：美國12月零售銷售、1月生產者物價指數(PPI)、截至2月9日當周初請失業金人數



【2月15日星期五】

早上9時30分：中國1月CPI及PPI

晚上9時30分：美國1月零售銷售

晚上10時15分：美國1月工業產出

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