IPO當前　Uber開始訴說「我不是電召車公司」的故事

與「小米不只是手機公司」一說類似，準備今年上市的Uber開始告訴投資者：「我不只是一家電召車公司」。



外國媒體報道，該公司的New Mobility部門主管Rachel Holt表示，使用Uber電動滑板車和單車的客戶，通過App電召汽​​車的數量減少10%；另外，在特定日子，某些地區的電動滑板車使用量比汽車還要多。



Uber面對主業務增速已經放緩，從為IPO尋求高估值的角度看，公司試圖稀釋電召車業務的佔比。除了向食品配送、Uber還向單車、電動滑板車下注，去年投入2億美元收購Jump Bikes。



Rachel Holt表示，今年Uber在電動滑板車、自行車及其它移動項目投入的預算達到10億美元，最終Uber的目標是讓用戶可以通過一個App呼叫各種交通工具。



然而，為了提供多種多樣的交通工具，Uber的開支正在快速攀升，去年三季度，Uber虧損11億美元。

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