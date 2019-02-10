孖妹S檔案：金融財俊釋花語　解股票密碼

玫瑰一直係愛情嘅象徵，無一個女仔見到玫瑰會唔心動！星期四就係情人節，唔知各位男士訂好花送畀心儀嘅女神未呢？原來，唔同顏色嘅玫瑰，有唔同嘅花語，就好似唔同嘅股票，都會令投資者有不一樣嘅情緒。孖妹趁機搵嚟幾位金融「財」俊，分享佢哋送花同揀股嘅絕招，等股友學吓嘢！



許：耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬



黃：中民證券（香港）研究部董事 黃偉豪



洪：「80後少年股神」 洪龍荃



高：Floritale By Jko創辦人及花藝師 高毅婷（Jennifer）



●紅玫瑰含意：熱戀或結婚



Kitty：就到情人節，你會唔會買花送畀太太？



許：要買……就買豆腐花！哈哈！我份人比較實際，會揀同太太去食餐好嘅慶祝，唔送花。

彩兒：如果一定要你揀一支花送畀佢，會揀咩？



高：紅色玫瑰代表熱戀或結婚，都唔錯。



許：大紅大紫太高調，會揀實而不華嘅粉紅色！



Kitty：紅玫塊似令人愛不釋手嘅股票，業務增長潛力強，股價只會升得更高，受投資者熱捧。



黃：當紅股份應該係領展房產基金（00823），我覺得股價仲有得升。預計今年股市以波動市為主，所以揸領展收息，贏面大啲。我建議投資者於84元追入，目標價93元。



彩兒：就算本港經濟前景不明朗，但領展旗下香港物業租金收入不跌反升，股價屢創新高。截至去年9月底止，領展中期業績可分派收入總額為27.59億元，按年增5.95%，每基金單位中期分派息1.3062元，按年增7.5%。另截至去年9月底，旗下109個零售物業出租率為95.5%，較去年3月底下跌1.5%。



許：我就會揀騰訊控股(00700)，佢雖然令人又愛又恨，但所謂成也騰訊、敗也騰訊，大家唔想捨棄佢，亦唔可以唔睇。因為佢係恒指重磅股，基本上跟大市同步，所以投資者就算唔低撈，都要望實股價，以分析市況穩定性。如果騰訊股價穩步上揚，咁可能係炒其他股份嘅好時機。以我所知，200元無買、400元先追入騰訊嘅大有人在。



Kitty：騰訊去年第三季收入同比增長24%至805.95億元人民幣，當中遊戲收入減少被廣告、支付及數字內容服務收入增長所抵銷。若公司繼續醉心於互聯網業務，有望維持增長勢頭。



彩兒：投資亦係騰訊核心戰略一部分。佢投資嘅700家公司中，122家成為市值或估值逾10億美元嘅獨角獸；63家已上市公司中，去年上市嘅就有16家。



Kitty：對以上股份嘅情感，最啱用紅玫瑰嚟表達。就似情侶熱戀時，一定係親暱甜蜜。

黃：好似我向太太求婚時，就送咗99支紅玫瑰。



●粉紅玫瑰含意：初戀或曖昧



黃：由唔起眼到成為焦點嘅股份，我揀海爾電器(01169)。憧憬內地「家電下鄉」等促進消費政策，透過補貼及產品升級等因素推動消費，所以估計海爾電器會受惠。我建議喺21.8元買入，上望24元。



彩兒：海爾電器係全球知名白色家電品牌，主營洗衣機和熱水器業務，去年上半年收入增長18.1%，至423億元人民幣，股東應佔溢利增長23.7%，至16.68億元人民幣。另外，股價由去年10月底至今，一直反覆向上。



Kitty：情況就同初戀一樣，有觸電感覺，若股民買中呢類具增長潛力嘅股份，肯定生猛晒！



高：感覺就似粉紅玫瑰，有初戀或曖昧嘅意味。



許：粉紅色同紅色嘅分別，就係粉紅淺色啲、低調啲，用嚟比喻相對實而不華嘅增長型股份就最適合，當中我揀香港交易所（00388）。因為港交所一向受歡迎，雖然大家唔會成日將佢掛喺口邊，但其實一般港股成交多嘅時時候，港交所股價就會向好。我認為，如果港股未來每日平均成交額都超過1,500億元，港交所股價有望升至280元。



彩兒：上年新股市場夠旺，港交所喺呢方面收益唔錯，去年全年香港首次公開招股總集資額約2,865億元，高踞全球首位，更按年上升1.23倍。此外，大市、窩輪以及牛熊證日均成交額都比2017年分別升22%、29%及56%。



Kitty：粉紅係一種脫俗素雅嘅顏色，鍾意粉紅色嘅人，通常感情都特別細膩。



洪：我覺得粉紅玫瑰亦可比喻做教育股，佢哋經過一輪調整後，估值變得吸引，重新受到投資者青睞，政策風險減退。



●紫玫瑰含意：浪漫或成熟



黃：投資組合不妨配置中國鐵建（01186）。因為其估值吸引，而且內地財務部加大地方政府專項債券規模，增加基建。我建議喺10.4元，上望12元。



彩兒：地方債為基建提供資金來源，所以加大地方債，三大國企基建公司應該會受惠，即中國中鐵（00390）、中國交通建設（01800）及中國鐵建。



另外，大和發表報告，估計中鐵建毛利率好轉，續予「買入」評級，目標價12.8元。中鐵建喺一八年《財富》「世界500強企業」排名第58位。



高：紫色玫瑰多數用作襯托。



許：講到陪襯嘅股份，當然唔會係最搶鏡。就好似內險及銀行股，例如建設銀行（00939）、交通銀行（03328）及滙豐控股（00005）等，對大市升跌嘅敏感度唔高，就算個市郁好多，佢哋先會郁少少。不過買呢幾隻股份，起碼息夠高，蝕嘅機會唔大。

Kitty：以上三隻銀行股都有五至六厘息，幾吸引。



彩兒：投資組合當然要做到分散風險，同樣道理，如果覺得一紮玫瑰淨色太單調，可以考慮用淺紫色玫瑰襯托吓。另外，紫玫瑰有浪漫真情且成熟嘅含意，可畀戀人一種安全感。

洪：紫色於古代一般係皇帝採用嘅顏色，至於股壇上嘅王者，我覺得非騰訊莫屬，預計佢可以重踏增長之路。



●黑玫瑰含意：神秘



高：黑色玫瑰畀人神秘嘅感覺。



黃：內房股同黑玫瑰一樣最神秘。市場對內房股嘅睇法好壞參半。睇好嘅人，就指內地樓市調控政策鬆綁，加上內地放水及進行逆回購等，令資金流入內房。唔睇好嘅人，就會話內房債務過高。而照我睇，內房股年內表現偏好。而講到置業，我認為大灣區嘅物業升值潛力相對其他區域大。



許：黑色玫瑰有種估佢唔到，滄海遺珠嘅感覺，用嚟形容雅生活服務（03319）及碧桂園服務（06098）等物業管理股幾貼切。無論內地樓市好與壞，即使影響到發展商，但都唔會影響物業管理公司。



Kitty：如滄海深處埋藏着遺珠，其實你好處，個個也不知……物管股就似滄海遺珠極具潛力。



彩兒：雅生活及碧桂園服務嘅主要收入來源嚟自物業管理服務。碧桂園服務去年上半年物業管理服務收入按年增34.8%至15.64億元人民幣，佔總收入77.6%。該股去年六月上市，至今股價較上市價升約25%。該股早前更發盈喜，料上年全年純利較2017年升逾一倍。

黑色玫瑰散發住魅力，驟眼睇唔顯眼，但細心睇就會發現佢神秘又美麗。



許：如果我自己整一紮花，會揀紅同黑色玫瑰。



●黃玫瑰含意：道歉或分離



高：黃色玫瑰有道歉或分離嘅含意。



黃：呢種顏色嘅玫瑰令人聯想到同股票斬纜，我會率先揀內地汽車股，因認為佢仲有得跌。就算再有補貼政策出台，預計成效都唔會好。再者，始終內地經濟放緩，民眾消費意欲減低，買車即使有補貼，仍然要花費超過20萬元，因此汽車銷量難免續減。



洪：同意！汽車股盈利增長放緩，庫存高企，而且暫時未有確實政策。



許：提起斬纜，就醒起手機設備股要避之則吉！你只要問自己手機換得頻唔頻密就知。自從iPhone 7 Plus面世後，大家少咗追款換機；而Android手機雖然頻密推出新款，但性能無大改變，亦少咗人買。所以，若股市畀一個浪冚埋嚟，手機設備股一定大跌。如果仍揸住舜宇光學科技（02382）或瑞聲科技（02018）嘅投資者，我建議趁反彈沽貨。



Kitty：事實上，全球智能手機大哥三星及蘋果公司（Apple Inc.）去年銷售量均下跌。內地iPhone XR、XS亦減價應對，其後銷量明顯上升。



黃：黃玫瑰幾少見。



彩兒：沽貨往往可以灑脫，但要結束一段感情有時未必咁容易。話時話，黃玫瑰有為愛道歉、分手嘅含意，唔好亂咁送畀另一半呀！

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