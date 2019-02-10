樓價UPDATES：過年無阻置業！買家656萬購麗城

荃灣麗城花園有買家擔心農曆新年後盤源短缺，爭取於新春期間睇樓及加快決定，以656萬元買入三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角城市花園10座連平台單位，實用面積988方呎，三房套房間隔，獲區外換樓客以1,720萬元承接，實用呎價17,409元。



●北角形品中層G室，實用面積551方呎，兩房間隔，以968萬元售出，實用呎價17,568元。



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九龍區



●大角咀形品‧星寓低層J室，實用面積297方呎，開價630萬元，減至589萬元售出，實用呎價19,832元。



●藍田康逸苑C座中層5室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價652.8萬元，實用呎價10,043元。



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新界區



●荃灣麗城花園2期4座中層F室，實用面積572方呎，三房間隔，去年11月叫價710萬元，累減54萬元，以656萬元售出，實用呎價11,469元。



●大圍雲疊花園5座中層J室，實用面積593方呎，三房間隔，放盤兩星期，減價10萬元，已補價自由市場售670萬元，實用呎價11,298元。

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