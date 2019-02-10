【產經專題】盈警潮勢升級！食品及零售股勁傷　下個重災區係...

上市公司業績期臨近，據東網統計，年初至今共144間公司發盈警，當中，踏入2月，僅兩個半交易日便高達29間！食品股及零售股更是盈警重災區。有證券界預期，受宏觀經濟及行業競爭等因素拖累，部分板塊盈警潮或會陸續有來。



3月即將進入業績高峰期，不少企業將陸續公布截至12月底止半年或全年業績。據《東網》統計，單在1月，已有115間上市公司發出盈利警告，按年增近14%。在目前已發盈警的股份中，預告業績將錄得虧損的公司多達99間，當中更有51間由盈轉虧，業績「變臉」程度相當嚇人。



受零售市道轉弱拖累，零售股堡獅龍國際(00592)預料截至去年12月底止中期，淨虧損額將介乎2,300萬元至2,800萬元，相對該公司2017年同期蝕1,200萬元，即虧損按年擴大91.66%至1.33倍！千百度(01028)亦預期去年全年由盈轉虧，料虧損8,000萬元人民幣。



另一盈警重災區為食品股。上海小南國母企國際天食(03666)於盈警通告中指出，預期去年全年純利會大幅下降的原因之一，是由於宏觀因素拖累其餐飲市場需求，令該公司營運收入下降。經營內地吉野家的合興集團(00047)同樣表示，因營商環境面臨挑戰及成本費用上漲，料去年全年純利按年跌25%至35%。



除此之外，保險板塊業績表現亦轉差。藍籌股中國人壽(02628)預告，去年全年純利將按年減少最多約225億元人民幣，純利最多跌70%。從事線上保險業務的眾安在綫(06060)則預期去年全年虧損將按年增加不少於75%。該公司2017年度淨虧損約9.964億元人民幣，意味眾安去年將至少蝕逾17億元人民幣。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，投資者需分辨公司發盈警是由於其業務性質或是非業務性質，包括投資事項公允值變動所產生的減值虧損，以及匯兌影響等。在他看來，部分行業如汽車股、手機設備股及航運股的盈警潮或會陸續有來，主要受宏觀經濟下行壓力及行業競爭加劇，其業務變差的風險將大增。手機設備股丘鈦科技(01478)已發出盈警。



每當盈警一出，很多時候會立即「炸散」股價，或令股價大幅波動，如五礦資源(01208)在1月中預告，去年全年純利將按年大跌逾50%，翌日股價即急瀉逾21%，至今仍較發盈警前累跌11.8%。



不過，植耀輝認為，觀乎目前發盈警的公司大多數都是細價股，部分公司更是年年上榜，相信市場對此不會太意外，預計盈警消息對股價影響有限。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒亦稱，盈警消息對企業股價反應較難預測，即使公司發盈警，惟市場或預期最壞情況已過去，有關消息或早被消化，故投資者不宜單靠盈警消息來炒作。

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