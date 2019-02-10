白居二爆搶！未補價盤短缺　鯉安苑入場費推高5.8%

新一批白表居屋第二市場計劃(白居二)買家近期搶吸未補價單位，在短短約三個月，已錄至少約534宗入市申請，佔總名額逾21%。市場盤源被迅速消化，東網統計12個主要居屋及公屋，期間同類放盤量顯著減少近23%，藍田居屋鯉安苑跌幅達60%最多，現時入場費亦被推高5.8%。



是次白居二合資格人士共有2,500名，首宗個案於去年10月下旬錄得。房委會表示，截至今年1月中為止，接獲買家的提名信申請共有約520宗，當中約500名已獲發提名信，包括約350宗購買居屋及約150宗購買公屋。至於房協會亦指出，截至上月25日，已發出約14宗提名信。



事實上，於2013及2015年間，政府曾先後推出5,000及2,500個白居二名額。據資料顯示，最終合共約有4,000名合資格人士成功入市，佔比率逾50%。



隨着該市場湧現大批需求，放售盤源漸趨緊絀，當中以市區最為嚴重。世紀21聯誠謝寶昭稱，坐落在鐵路沿線的鯉安苑，由於樓齡較新，在第二市場可承做長年期及高成數按揭，故特別受買家追捧。該盤三個月前仍有約20個單位放售，現僅餘約8個，實用面積506方呎的兩房戶，入場費已升至約550萬元，較去年9月底高約30萬元。



至於東九龍的新蒲崗居屋采頤花園及牛池灣嘉峰臺，富誠地產潘祖兒指出，同期兩項目放盤銳減約50%，平盤亦已被消化，近日交投量因而明顯下滑。他指出，白居二買家主要物色細單位，以致此類盤源出現缺貨情況，叫價亦上調。現時，采頤花園僅餘大兩房單位放售，叫價由580萬元起，較之前細兩房約480萬元起，高出約100萬元。



居屋王旺角富榮花園亦被搶購。世紀21家天下黎振傑表示，該屋苑新收放盤，遠追不及售出單位數目，近一個月可供選擇的盤源大幅減少，現時僅餘約10個，較早前少逾44%，兩房戶入場費約520萬元。在樓市低潮期間，三房戶樓價雖一度跌至550萬元，但過去兩個月在交投回升帶動下，同面積單位做價重上700萬元水平。



此外，新界第二市場雖然放盤量一向較充裕，但近期盤源亦未能及時補充。祥益數據顯示，屯門居屋富健花園及龍門居，放盤較約三個月前，分別減少33.3%及25%，約有20個與15個。而天水圍天富苑及天頌苑，分別維持約60個。該行謝澤銘稱，兩區均有不少資助房屋供應，以致單位被吸納後，市場很快會再有新放盤，所以即使新一批白居二入市，盤源減少情況亦不算太嚴重。



而該兩區近期亦錄得多宗同類買家入市個案。天水圍居屋天愛苑A座高層7室，實用面積435方呎，於未補價第二市場以300萬元成交，呎價為6,897元。而屯門公屋田景邨田裕樓高層12室，則以252.5萬元未補價轉售，以實用面積531方呎計，呎價4,755元，單位1999年至今升值逾13倍。



祥益地產總裁汪敦敬認為，過去三個月入市的白居二買家，相信有迫切的置業需要，餘下仍未買樓的合資格人士，有機會是等待新居屋才再作部署。他指出，近期樓價相比去年高峰期，已回落約一成，屬健康的調整，估計該計劃最終有六至七成買家會順利上車。

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